Nejdřív se smál, teď se opičí. Nové vlajkové lodě od Samsungu dorazí bez nabíječky v balení

Vzpomínáte, jak se konkurence vysmívala Applu za to, že u iPhonu 7 odstranil 3,5 mm jack? Světe div se, začali tak činit i ostatní výrobci. Pamatujete si také na vysmívaný výřez v horním displeji? Je to k nevíře, ale za pár měsíců byl vidět u většiny androidí konkurence. Není tomu tak dávno, co se šuškalo, že Apple odstraní u nových iPhonů adaptér a sluchátka, což mělo pomoct životnímu prostředí. Když tak Apple skutečně udělal, konkurence, v čele se Samsungem, se opět posmívala. Budeme se tedy divit, když Samsung u svých nových vlajkových lodí odstraní něco z výše uvedeného? Po tom všem už zřejmě ne.

A skutečně, brazilský web Technolog informuje, že modely Galaxy S21, S21 + a S21 Ultra již prošly schválením společností ANATEL, což je jakási obdoba FCC, tedy schvalovací úřad. Dokumenty nepoodhalují žádné konkrétní specifikace oněch smartphonů, nicméně odhalují změnu obsahu balení, na kterou byste nikdy nepřišli. Řada Galaxy S21 nebude mít údajně ve svém balení adaptér ani sluchátka. Kdo by to byl čekal? Nyní ale chvíli vážně. Tento krok je jistě pro životní prostředí dobrý, neboť adaptéry představují značné množství plastu – navíc jej má doma dnes už každý. K podivení na tom všem je, že konkurence má potřebu se vysmívat, a pak udělá totéž. Zřejmě nebude dlouho trvat, a podobný postup zvolí i ostatní výrobci. Jaký názor máte na odstranění adaptérů a sluchátek z balení?