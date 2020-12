Předvánoční výprodej na Alze se rozbíhá na plné obrátky, využijte super slev i vy

Komerční sdělení: Do Štědrého dne zbývá posledních 10 dní, což pro mnohé z nás znamená jediné – stres z blížících se Vánoc vrcholí. Pokud stále nemáte sehnané všechny dárky pro své blízké, mohla by vám přijít vhod nynější slevová akce Alzy v podobě Vánočních trháků se štědrými slevami. Tu lze bez jakékoliv nadsázky popsat jako velký předvánoční výprodej plný slev, které je v mnoha případech hřích nevyužít.

Do akce, která končí 23. prosince, spadly tisíce produktů z nejrůznějších odvětví Alzy, přičemž lví podíl má v této nabídce elektronika. Do slevy se dostaly jak smartphony, tablety či smartwatch, tak třeba i televize, počítače, bílá elektronika či vychytávky do domácnosti jako například kávovary, elektrické kartáčky na zuby, nejrůznější chytré příslušenství a tak podobně. Samozřejmě ale nechybí ani sluchátka, powerbanky a obecně spousta příslušenství pro smartphony a další elektroniku. Zkrátka a dobře je z čeho vybírat.

Ale pozor, jelikož se jedná o výprodejovou akci, nejsou slevy omezeny jen trváním akce, ale též skladovými zásobami produktů. To jinými slovy znamená, že je potřeba nakupovat skutečně rychle, protože je možné, že pokud vámi chtěný produkt Alza vyprodá, již se jej nepodaří ve výhodné ceně naskladnit a vy tak budete mít smůlu.

Kompletní nabídku v rámci Vánočních trháků naleznete zde