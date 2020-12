Český T-Mobile rozdává HBO GO na měsíc zdarma

Tuzemský operátor T-Mobile si připravil pro své klienty skutečně velmi pěkné adventní překvapení. Po rozdávání uvítacích melodií a eknih totiž dnes vytáhl z rukávu měsíční bezplatné předplatné streamovací služby HBO GO. Pokud jste tedy jeho klienty i vy, hurá do aktivace. Čas máte “jen” do 20. prosince.

Využití adventního dárku T-Mobile je naprosto jednoduché. Stačí si jen nainstalovat aplikaci T-Mobile, ve které se na dárek prokliknete přes úvodní banner a je víceméně hotovo. Banner vás totiž přesměruje na mikrostránku s návodem na aktivaci, který je záležitostí několika málo vteřin s tím, že poté už můžete začít třicetidenní bezplatné HBO GO čerpat. Po uplynutí bezplatné zkušební doby se balíček automaticky obnoví, avšak samozřejmě již za klasické předplatné. Doporučujeme proto deadline balíčku hlídat a pokud jej nebudete chtít využívat i v budoucnu, zavčas jej deaktivovat, abyste tak nepřišli o své peníze.

Pokud jste pro otestování HBO GO zatím nenalezli odvahu, nyní je skutečně ideální doba na to se k tomuto kroku odhodlat. Standardní bezplatná zkušební doba totiž trvá pouhých 7 dní, což je oproti nabídce nebo chcete-li dárku od T-Mobile svým způsobem zanedbatelný časový úsek. O blížících se Vánocích bude navíc mnoho z nás mít na sledování kvalitních filmů a seriálů spoustu času, takže se podobný dárek hodí dvojnásob.