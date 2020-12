5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (14. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali převést obyčejný snímek či fotografii do vektorové podoby? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout program Super Vectorizer – Image to Vector Graphic. Tato aplikace dokáže automaticky detekovat křivky fotografie a následně ji převést.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Super Vectorizer - Image to Vector Graphic 1 Super Vectorizer - Image to Vector Graphic 2 Super Vectorizer - Image to Vector Graphic 3 Super Vectorizer - Image to Vector Graphic 4 Vstoupit do galerie

Aplikace iReview Pro cílí především na ty nejrůznější videotvůrce. Tento program totiž slouží na nahrávání nejen vaší obrazovky, ale zároveň zvládne zaznamenávat i obraz z kamery. Obrovskou výhodou nástroje však je, že také nabízí čtecí zařízení, díky čemuž si značně usnadníte práci.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-iReview Pro 1 Aplikace se slevou-iReview Pro 3 Aplikace se slevou-iReview Pro 2 Vstoupit do galerie

Jestliže častokrát pracujete s různými obrázky a mnohdy potřebujete zmenšit jejich velikost, aniž by došlo ke ztrátě kvality, zbystřete. V rámci dnešní akce je k dostání aplikace Lossless Photo Squeezer – Reduce Image Size zcela zdarma. S pomocí tohoto programu dokážete vcelku rychle a jednoduše zmenšit zmiňovanou velikost.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Lossless Photo Squeezer - Reduce Image Size 1 Lossless Photo Squeezer - Reduce Image Size 2 Lossless Photo Squeezer - Reduce Image Size 3 Lossless Photo Squeezer - Reduce Image Size 4 Vstoupit do galerie

Na úložišti vašeho Macu se může nacházet řada nejrůznějších fotografií, které jsou roztroušeny po těch nejrůznějších složkách. Propracovaný program Duplicate Photos SweepOff dokáže v okamžiku proskenovat celý disk vašeho jablečného počítače a případně detekovat duplicitní fotografie, které máte uloženy hned několikrát a pouze vám tak zbytečně zabírají místo.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Duplicate Photos SweepOff 1 Aplikace se slevou – Duplicate Photos SweepOff 5 Aplikace se slevou – Duplicate Photos SweepOff 4 Aplikace se slevou – Duplicate Photos SweepOff 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – Duplicate Photos SweepOff 2 Vstoupit do galerie

Pokud se zajímáte o auta a už nejednou se vám hlavou mihla myšlenka, jaké by to asi bylo, kdybyste si otevřeli svou vlastní dílnu, tak byste rozhodně neměli promeškat dnešní akci na hru Car Mechanic Simulator 2015. V tomto titulu se zhostíte role mechanika a vaším úkolem bude auta různě opravovat, lakovat, vylepšovat a testovat.

Původní cena: 19,99 € (1,99 €)