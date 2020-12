4 zajímavé aplikace z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (5. 12. 2020 – 13. 12. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Bio Inc. Redemption je komplexní simulátor, ve kterém se můžete rozhodnout, zda se pokusíte svět zničit neznámým virem, nebo jej naopak vyléčit. V závislosti na tom, pro jakou variantu se rozhodnete, se odvíjí děj hry. K dispozici budete mít také vedlejší úkoly, možnost zúčastnit se mezinárodních turnajů a mnoho dalšího. (Zdarma)

Fotogalerie Bio Redemption 1 Bio Redemption 2 Bio Redemption 3 Bio Redemption 4 Vstoupit do galerie

Jak název napovídá, slouží aplikace BorrowIt – Who Has Your Stuff k tomu, abyste si mohli udělat lepší přehled v tom, co jste kdy komu půjčili. Aplikace umožňuje provádění i správu jednotlivých záznamů, podporuje ovládání za pomoci gest. Daný předmět stačí nafotit do aplikace a přidat veškeré potřebné údaje. (25 korun)

Nativní aplikace Najít je skvělá věc, nelze ale s její pomocí nalézt například Apple Pencil. Pokud se vám často stává, že si svůj jablečný stylus založíte neznámo kam a máte problém ho najít, můžete pro tyto účely využít aplikaci s názvem Find My Bluetooth Pencil. Hledání funguje na principu sledování zesilujícího signálu, k nalezení obvykle dochází nejpozději do několika málo minut, kromě Apple Pencil umí aplikace najít i další Bluetooth zařízeni. (Zdarma)

Fotogalerie Find Bluetooth Pencil 1 Find Bluetooth Pencil 2 Find Bluetooth Pencil 3 Vstoupit do galerie

Harvest Town je farmářský simulátor s retro nádechem a prvky RPG hry. Vaším úkolem v této hře bude postarat se o faunu i flóru na vaší farmě, získávat odměny a odemykat další součásti hry. K dispozici budete mít také více herních režimů, možnost multiplayeru a mnoho dalšího. (Zdarma)