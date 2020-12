Recenze aplikace Youradio Talk: Všechny české podcasty a zprávy jako na dlani

Abych byl upřímný, ještě před pár lety jsem podcasty nebo alespoň pokusy o ně, které se v té době objevovaly, považoval za víceméně mrtvý formát. Poslouchání mluveného slova mě totiž tak nějak neimponovalo a proto jsem k němu nemohl dlouho najít schůdnou cestu. Obrovský boom, který podcasty v posledních měsících zažívají, ve mě však zažehl pořádnou jiskřičku zvědavosti, která se nakonec přeci jen proměnila v oheň spokojenosti s tímto formátem. K poslechu jsem dlouho používal výhradně aplikaci Podcasty od Applu. S přibývajícím počtem odebíraného obsahu v kombinaci s rozšiřujícím se záběrem mých zájmů jsem však začal narážet na její limity. Ostatně, ještě aby ne. Jedná se totiž svým způsobem o strohý audiopřehrávač, který toho o moc víc navíc nenabízí. V App Store jsem proto začal pokukovat po alternativě, která by Podcasty v mém iPhonu nahradila a to v ideálně daleko honosnějším formátu. A právě takovou aplikací je dle mého názoru Youradio Talk z dílny stejnojmenné české firmy. Tu jsem v posledních několika týdnech velmi intenzivně testoval a nyní vám v následujících řádcích přináším mé obsáhlejší zhodnocení.

První seznámení se s aplikací

Aplikace Youradio Talk není v App Store žádným nováčkem. Vydání její první veřejné verze se totiž datuje už k 29. srpnu 2019, přičemž prakticky od první chvíle je o ní v tuzemském obchodě s aplikacemi poměrně dost slyšet. Minimálně já ji tedy vnímám už relativně dlouho, byť je pravda, že jsem jí dal šanci teprve až nedávno a to zejména pro její poměrně kladná hodnocení od jiných uživatelů.

Když jsem si aplikaci poprvé stáhl a začal se seznamovat s jejím prostředí, popravdě mi svými možnostmi vyrazila dech. Oproti Podcastům od Applu toho nabízí mnohem více, přičemž většina prvků navíc je opravdu velmi užitečná. Začněme ale hezky popořadě.

Pro tebe

Aplikace je rozdělená do celkem čtyř hlavních sekcí s názvy Pro tebe, Podcasty, Stažené a Hledej. Aby dávala celá aplikace smysl, hned na úvod bych vám doporučil se do ní přihlásit. Možností je hned několik – přes Facebook, Google a dokonce i Apple, tedy skrze funkci Sign in with Apple. Právě poslední možnost mě popravdě dost potěšila, protože se v aplikacích až tak často neobjevuje – natož tuzemských. Osobně se sice nepovažuji za nějakého bojovníka za své digitální soukromí a moc neřeším, že se do většiny služeb a aplikací přihlašuji přes “zlý” Facebook, když je však možnost použít anonymní metodu z dílny Applu, rád po ní sáhnu.

Jakmile se do aplikace přihlásíte, čeká vás rychlé vyplnění vašich preferencí ohledně témat, která vás zajímají. Podle těch pak bude následně aplikace sestavovat váš playlist v sekci Pro tebe podobně jako například Spotify. Pro tvorbu playlistu jsou ale zohledněny i další faktory jako například vámi vyhledávaná témata, dříve odebírané pořady či kategorie nebo třeba to, co se vám líbí. V aplikaci je totiž samozřejmě možné i “lajkovat”. Já osobně mám nejraději podcasty s kriminální tématikou či nejrůznější záhady, takže můj feed v Pro tebe mi nejčastěji vyhazuje právě tato témata, což je skutečně fajn. Přeci jen, takto tématicky zasazených pořadů je na české scéně, kterou Youradio pokrývá, opravdu dost a člověk nemá absolutně šanci je všechny tak nějak pochytit. Ve feedu se navíc několikrát denně zobrazují i nejrůznější zprávy, díky čemuž je člověk neustále v obraze třeba i při dlouhém cestování autem, kdy při řízení člověk nemá čas na projíždění zpravodajských webů.

Skladba mého optimálního playlistu aplikaci pár dní trvala, protože až tak aktivní uživatel, který by jí o sobě hned “vyklopil” tunu informací potřebných pro ideální složení feedu, nejsem, avšak po dlouhodobějším používání musím uznat, že je již playlist skutečně vymazlený. Je na něm totiž opravdu dost vidět, že čerpá z vašich oblíbených témat a ta dokáže velmi dobře servírovat v jiných formách a hlavně z jiných zdrojů. Díky tomu se tak prakticky nikdy nedostanete do situace, kdy nemáte co poslouchat – nejste-li tedy skutečný podcastový gurmán, který je jede 24/7.

Podcasty

Druhou sekcí aplikace jsou Podcasty. Tuto sekci bych popsal ve zkratce jako jakýsi kompletní archív všeho, co je k dispozici a potažmo co se vám líbí. Právě zde totiž naleznete jak své odebírané podcasty, tak pořady seřazené podle abecedy či podle kategorií. Svojí sólo sekci tu pak má i téma Koronavirus, jelikož právě ten v posledních měsících lomcuje světem obrovskou silou a je proto suverénně nejdiskutovanějším tématem. Přiznám se, že ze sekce Podcasty využíván téměř jen podsekci Odebírané podcasty, protože hledat cokoliv jiného ručně díky chytrému feedu Pro tebe nemusím. Tato sekce má totiž velmi slušný přesah, díky kterému se člověk mnohdy dostane z jednoho tématu oslím můstkem na druhé a tím si solidně rozšiřuje své obzory.

V sekci Odebírané podcasty naleznete – jak už její název napovídá – veškeré vámi odebírané podcasty, které si zde můžete velmi jednoduše přehrávat. Fajn je, že jsou všechny díly jednotlivých pořadů řazeny od nejnovějšího po nejstarší, díky čemuž si můžete být jistí, že vždy jako první uvidíte ten nejčerstvější. Přes tuto sekci lze rovněž jednoduše zobrazit více informací o daném pořadu, zjistit počet jeho epizod, potažmo jednotlivé díly jednoduše “olajkovat”, sdílet, nebo si zobrazit další podobné podcasty z dané kategorie. Využít ale můžete i uložení do Záložek, ke kterým se dostanete přes sekci Pro vás a která mě osobně slouží de facto “jen” jako odkladiště zajímavých věcí – ostatně, stejně jako sekce Líbí se mi, kterou tam naleznete také. Kdybych pak měl sekci Podcasty zhodnotit jako celek, hodnotil bych ji díky její mimořádné přehlednosti velmi pozitivně. Není totiž prakticky možné se v ní jakkoliv zamotat či v ní cokoliv jednoduše nenajít.

Stažené

Třetí důležitou sekcí je Stažené, do které se ukládají veškeré vámi stažené pořady. Jak je totiž u podcastů zvykem, standardně běží přes internet a do telefonu jsou tedy streamovány. To jinými slovy znamená, že bez připojení k internetu byste přišli o možnost poslechu. Právě kvůli tomu ale nabízí Youradio Talk možnost jednotlivé pořady ukládat přímo do telefonu “na horší časy” a poslouchat je tedy i v offline režimu. Říkáte si, že se do offline režimu v dnešní době dostanete jen těžko? Pak asi málo jezdíte vlakem po Moravě. Například na trase Olomouc – Česká Třebová nebo Brno – Svitavy je totiž pár opravdu “výživných” míst, kde můžete na signál zapomenout. Ano, jedná se vždy o výpadky na několik sekund, desítek sekund či v horším případě jednotek minut, ale ani to se člověku dnešní doby zkrátka nechce podstupovat. Osobně bych proto v situacích, kdy nemůžete dát za internetové připojení ruku do ohně, ale zároveň chcete ničím nerušený poslech, stažení podcastů do telefonu určitě doporučil. Zaberou totiž skutečně minimum úložiště a vy se ušetříte vztekání. A jakmile si podcasty přehrajete, jednoduše je přes stejnou sekci smažete a místo v telefonu je zpět.

Hledej

Poslední sekcí je chytrý vyhledávač. S tím mají alespoň dle webu služby vývojáři další plány na zlepšení, ale abych byl upřímný, bohatě si vystačím i s nynější verzí. Ta totiž funguje opravdu skvěle, jelikož nehledá jen stroze skrze zadané heslo, ale snaží se vyhledávat v určitých souvislostech a to klidně i nepřímých. Díky tomu se vám tak do rukou opět dostane skutečně obrovské množství témat méně či více spjatých s daným hledaným slovem a vy si mezi nimi můžete vybrat své favority, mezi kterými jsou mnohdy i pořady, o jejichž existenci či zaměření jsme nikdy ani nepřemýšleli, ale přesto vás oslovily. Zde bych tedy opět řekl, že se aplikaci daří skrze svou “chytrost” rozvíjet zájmy jejích uživatelů, což je za mě určitě super.

Design je povedený, ale má své mušky

Důležitou vlastností každé mobilní aplikace je to, jak vypadá. Abych byl upřímný, právě na design mobilních softwarů jsou dost pes, protože absolutně nenávidím, když není sladěn s designovým jazykem hardwaru. Zde se sice sladění softwarového designu s hardwarem dle mého vcelku povedlo, jelikož vypadá aplikace poměrně dost “applovsky” (byť moderněji, než jsme v designu Applu zvyklí), některé prvky v ní ale určitě mohly být řešeny lépe. Mrzí mě třeba absence podpory Tmavého režimu, který používám moc rád a který by Youradiu určitě slušel. Zde si ale dovolím říci, že je zavedení tohoto prvku pravděpodobně jen otázkou času, protože se o nic až tak složitého nekoná. Dále si dovedu představit vypuštění či “znenápadnění” některých grafických prvků jako například teček znázorňujících menu, potažmo mráčku pro rychlé stažení. Tyto prvky by totiž mohly být jednoduše nahrazeny dlouhým dotykem nebo chcete-li Haptic Touch, který by menu skryté za tečkami rozvinu.

Pár praktických vychytávek, které potěší

Aplikace nejsou jen o strohém plnění toho, co od nich očekáváte, ale i o “něčem navíc”. Na mysli mám konkrétně nejrůznější vychytávky pro jejich snadné ovládání, potažmo využívání. Dvě takové musím vyzdvihnout i u Youtalk. Tou první je extrémně jednoduchá správa vašich oblíbených okruhů, ze kterých jsou tvořeny playlisty v sekci Pro tebe. Ta se provádí přes rozhraní v Můj profil pouhými tapání na ikonky jednotlivých sekcí bez jakéhokoliv potvrzování odstranění zájmu či podobných věcí. Přestože se může na první pohled zdát, že dělám z naprosté banality geniální věc, opak je pravdou. Za poslední roky mi totiž prošlo rukama obrovské množství aplikací s nejrůznějšími systémemy voleb preferencí uživatele, přičemž naprostá většina z nich byla při nutnosti změnit preference tak nevlídná, že bylo mnohdy jednodušší vytvořit si nový účet a preference si navolit znovu, než neustále potvrzovat odstranění odběru dané kategorie a podobné šílenosti. Za tuto jednoduchost tedy rozhodně palec nahoru a to i přestože je ve své podstatě triviální.

Druhou vskutku milou vychytávkou je Režim spánku, který dělá přesně to, co byste od něj podle jeho názvu očekávali – vypne přehrávání integrovaného přehrávače po vámi zvolené době. Na výběr jsou konkrétně možnosti Po skončení dílu, Za 30 minut, Za 60 minut a Za 90 minut s tím, že si stačí vybrat, potvrdit a máte hotovo. Po uplynutí vámi vybraného časového úseku se přehrávač vypne a telefon uspí. I v tomto případě se dá svým způsobem hovořit o naprosté banalitě, ale pokud stejně jako já rádi usínáte právě při poslechu podcastů, pak mi jistě dáte za pravdu, když řeknu, že vzbudit se ve 2 hodiny ráno s podcastem hrajícím v uších a v první chvíli se leknout, kdo že to na vás zase mluví, není zkrátka nic moc.

Resumé

Youradio Talk se mi hodnotí z hlediska fanouška podcastů poměrně jednoduše. V mých očích se totiž jedná o jednu skutečně perfektní aplikaci, která vám umožní nejen konzumaci vašich oblíbených pořadů, ale i objevování stále nových a nových věcí, kterými se můžete velmi slušně obohatit. Jasně, každému být její chytré funkce po chuti nemusí, ale pokud jste podcastovému světu skutečně otevření a tedy i rádi objevujete nové a nové věci namísto konzumace dlouhodobě prověřených pořadů, myslím si, že si Youradio Talk zamilujete. Ke stažení je jak na Androidu, tak na iPhonech. Poslouchat jej navíc lze i přímo na webu. Určitě bych se mu tedy být vámi nebál dát šanci – litovat totiž rozhodně nebudete.