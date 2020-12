Nejlepší smart dárky pro vaše domácí mazlíčky

Vánoce se kvapem blíží a pokud máte doma nějakého domácího mazlíčka, rozhodně byste na něj neměli na Štědrý den zapomenout. Naštěstí existuje mnoho zajímavých dárků, kterými můžete své milované čtyřnohé (ale i jiné) mazlíčky obdarovat. V dnešním článku se podíváme na několik tipů, kterém by vás mohly zajímat v případě, že hledáte o něco propracovanější a „chytřejší“ vánoční dárky.

Vrhač míčků iFetch Too

Pokud máte aktivního pejska (nebo i kočku, co trpí krizí identity), vrhač míčků může být skvělým nástrojem alespoň k částečnému vybití. Tento konkrétní model dokáže vrhat klasické tenisáky na vzdálenost od 3 do 12 metrů. Jedná se o zcela bezdrátové zařízení, které na jedno nabití dokáže hodit až 300 tenisáků. Díky velkému otvoru na horní straně jej navíc může pes obsluhovat sám o sobě, pokud se to tedy naučí.

Vrhač míčků

Čistička pachů PETWANT Odor Purifier

Domácí mazlíčky jsou čas od času nepříjemně cítit a někdy s tím nepomůže ani koupel. Čistička pachů je tak ideálním doplňkem pro ty, kterým přirozený pach jejich zvířecích spolubydlících příliš nevoní. Tento konkrétní model je relativně malý a je určený spíše pro menší zvířata. V případě větších a více zapáchajících mazlíčků existují také větší, silnější ale také dražší alternativy.

Čistička pachů

Dávkovač pamlsků s kamerou Pawbo Smart

Další zajímavostí je produkt, který kombinuje více funkcí v jednom. Pawbo Smart dávkovač krmiva nebude příliš vhodný na klasické (granulové) krmení, ale dokonale poslouží jako dávkovač pamlsků, kamera a interaktivní zařízení v jednom. Díky. integrovanému zásobníku je možné na dálku dávkovat pamlsky, integrovaná kamera, mikrofony a reproduktory umožní vzdálenou komunikaci se svým mazlíčkem a pro kočičí nadšence se zde nachází také laserové ukazovátko pro nějaké ty hry.

Dávkovač pamlsků

Chytrá fontánka s filtrací PETWANT W2 Smart Fontain

Stejně jako existují chytré dávkovače na krmivo, existují také chytré zásobníky na vodu. V tomto konkrétním případě se jedná o multifunkční fontánku která se stará o údržbu vody a to za pomocí několika filtrů a UV zářiče, který se stará o to, že je nalitá voda stále čistá a bakteriálně nezávadná. Disponuje objemem 1,5l, tichým chodem a třemi barevnými provedeními.

Chytrá fontánka

Elektronická vstupní dvířka Sureflap Pet Door Connect

Máte-li rodinný dům nebo zahradní domek, chytrá dvířka pro psa či kočku mohou být skvělým doplňkem díky kterému budete moci svému mazlíčkovi dopřát venčení kdykoliv to bude potřebovat. Tento konkrétní model funguje jak automaticky na pohybový senzor, nebo na přímé dálkové ovládání prostřednictvím aplikace pro chytré telefony. Vrátka disponují také čtečkou mikročipu, díky které se dají nastavit jednotlivé „venčící“ režimy.

Elektronická vstupní dvířka

GPS sledovací zařízení

V seznamu chytrých doplňků nemůže chybět ani GPS tracker. Těch je na trhu spousta a to jak od levnějších modelů, které poslouží zejména při lokálním sledování například koček pohybujících se po sídlišti, nebo profesionálních oborových GPSek, které najdou své využití například v myslivosti či u velice aktivních psů, kteří rádi „berou roha“. Nabídka v tomto segmentu je skutečně bohatá. Například základní GPS lokátor Tractive GPS stojí necelou tisícovku a nabídne základní možnosti sledování.

Pokročilejší sledovací zařízení jako je například Tracker G1000 Maximal nabídne o poznání více funkcí, lepší sledovací schopnosti a obecně lepší zpracování. Cena je však úplně nejde jinde. Pokud však kvalitní GPS tracker potřebujete a prakticky je to to jediné, co vás může potenciálně zachránit od ztraceného psa, žádná cena není příliš vysoká.