4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (11. 12. 2020 – 13. 12. 2020)

S blížícím se víkendem přichází také naše pravidelné tipy na zlevněné filmy na iTunes. Pro jistotu připomínáme, že vzhledem ke slevám se nejedná o žhavé novinky, i přesto se ale snažíme nabídnout vám co nejzajímavější tituly. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Smrtonosná past

Newyorský policista John McClane (Bruce Willis) přijíždí do Los Angeles s nadějí na záchranu vlastního troskotajícího manželství. McLaneova žena se právě účastní vánočního večírku v rozestavěné budově společnosti Nakatomi, která se ale nečekaně stává terčem teroristů v čele s Němcem Hansem Gruberem (Alan Rickman). Teroristé zajmou všechny účastníky večírku s výjimkou McClanea, kterému se podaří uniknout požárním schodištěm. McClane se tak stává jedinou nadějí na záchranu.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Die Hard pořídíte zde.

Lepší už to nebude

Film Lepší už to nebude sice již dávno nepatří mezi nejžhavější novinky, mezi filmovými fanoušky se ale těší velké oblibě. Melvin Udall je úspěšný spisovatel kýčovitých románků, a svůj osamělý život si zpestřuje tím, že komplikuje život všem v okolí. Obzvlášť mu leží v žaludku jeho homosexuální soused Simon se svým psem, a jediný, kdo dokáže Melvina usadit, je prostořeká číšnice Carol Connellyová. Když se Melvin dovídá o Carolině nemocném synovi, rozhodne se, že jim oběma pomůže. Co stojí za tak náhlou změnou v Melvinově chování?

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Lepší už to nebude pořídíte zde.

Jojo Rabbit

Desetiletý Jojo (Roman Griffin Davis) má svou kariéru zdánlivě jasně danou – coby malý blonďatý chlapec v nacistické Třetí říši nastupuje k Hitlerjugend, kde se spolu se svými kamarády má postupně stát plnohodnotným nacistou. Zpočátku to vypadá, že je vše na “správné” cestě, pak ale Jojo odhalí tajemství, které skrývá jeho maminka. Jojovi nastávají perné chvilky…

99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Jojo Rabbit pořídíte zde.

Avatar

Snímek Avatar z roku 2009 se stihl mezi diváky stát téměř legendou. Velkolepý oscarový počin režiséra Jamese Camerona vypráví o nově objevené planetě Pandoře, kterou obývají mírumilovní tvorové Na’vi. Na Pandoru se vydává pozemská posádka, která zde objeví velmi cenný minerál – ten by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Aby ale pozemšťan mohl na Pandoře přežít, musí dojít k vytvoření jeho genetického dvojníka. Na nelehkou misi se přihlásí bývalý námořník Jake Sully (Sam Wothington), který se rázem ocitá mezi dvěma světy.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Film Avatar pořídite zde.