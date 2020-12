Viberu je 10!

Tisková zpráva: Před deseti lety si skupina přátel uvědomila, že mají problém, který je potřeba vyřešit. Jeden člověk ze skupiny měl vztah na dálku a mezinárodní hovory byly velmi drahé. A tak si přátelé řekli, že tento problém změní v nápad – volání na mobilní telefony zdarma přes internet (VoIP). 2. prosince 2010 tak světlo světa spatřila fialová aplikace Viber.

Viberu se tím podařilo zcela nabourat zajetý telekomunikační obor. Snadná možnost zavolat komukoliv a kamkoliv zdarma byla v té době něco nepředstavitelného. O 10 let později je z tohoto nápadu skutečnost, kdy se za dobu od vzniku aplikace provolalo více než bilion minut zdarma. Pokud by se z toho udělal jeden hovor, trval by déle než 2 miliony let, což je docela neskutečné!

Viber se rychle změnit ve velkou společnost pro posílání zpráv – a začal nabízet bezpečné místo, kde se vyměňují biliony zpráv. Lidé se na Viberu mohou vyjadřovat bez obavy, že si jejich zprávy přečte někdo jiný, než pro koho jsou určeny.

Od vzniku aplikace jsme přišli s novými a novými způsoby, jak si psát zprávy a volat s lidmi, na kterých nám záleží. Současně ale dbáme na to, abychom dodrželi to, co slibujeme, tedy být nejbezpečnější komunikační aplikací na světě. Viber podporuje svobodné vyjadřování a to jde ruku v ruce s naší základní firemní hodnotou, kterou je “Soukromí na prvním místě”. Již od roku 2016 proto nabízíme defaultní nastavení šifrování všech soukromých hovorů a chatů na obou stranách konverzace. Klíčové je to, že toto nastavení je defaultní. To znamená, že šifrování je na Viberu VŽDY zapnuté. Pokud si na Viberu vyměňujete zprávy, vidíte je pouze vy a lidé, kterým jsou určeny. Ani naši technici nemají přístup k obsahu vašich zpráv a hovorů. A to se nikdy nezmění. V roce 2020 jsme aspekt soukromí ještě posílili přidáním mizejících zpráv ve všech soukromých konverzacích.

Nyní je tedy možné snadno posílat zprávy, které se samy smažou. Úspěch Viberu v posledních 10 letech by nebyl možný bez našich více než 800 členů týmu. Ti jsou srdcem a mozkem naší společnosti. Pro většinu lidí jsou to anonymní postavy, ale jsou to ti nejlepší lidé, jaké můžeme mít. Podívejme se nyní ale na to, co nás čeká v budoucnu.

Možnosti, které nám přinesou 5G sítě jsou pouze vrcholkem ledovce. V každodenním životě se bude objevovat více a více možností pro AR, VR a AI a stejně tomu bude i ve Viberu – naše fyzické a digitální životy se tak spojí v jeden. V budoucnu se rozdíl mezi těmito dvěma světy smaže a uživatelé budou očekávat možnost stejného vyjadřování emocí a interakce s přáteli ve fyzickém I digitálním světě.

Mezitím, v době ne tak daleké, je ale potřeba, aby se naše odvětví zabývalo jednou otázkou a to:

Jak udělat komunikaci bezplatnou, bezpečnou a soukromou pro všechny?

Odpověď je jednoduchá:

Interoperabilita neboli schopnost jednotlivých systémů vzájemně spolupracovat.

Dnešní komunikační aplikace jsou uzavřené sítě, které vám neumožňují komunikovat s lidmi na jiných platformách. Interoperabilita v našem oboru znamená, že si uživatelé budou moct vyměňovat zprávy s uživateli jiných platforem a konkurenčních aplikací.

Představte si, že si vyberete aplikaci, kterou máte nejraději, třeba Viber a budete moct poslat zprávy lidem na WhatsAppu, Facebook Messengeru, Wechatu nebo Signalu. Dává to smysl, že?

Aby se toto mohlo stát, musí tuto myšlenku přijmout svět technologických společností – stejně jako to v minulosti udělali telekomunikační operátoři. Podpořili tím konkurenční prostředí a lepší služby pro zákazníky..

S možností svobodné volby při výběru aplikace se nebudete muset registrovat v aplikaci, které nevěříte, například kvůli ochraně soukromí a sbírání vašich soukromých dat. Zvýší se tím možnost vybrat si opravdu jen tu komunikační platformu, která vám nejvíce vyhovuje. Bezpochyby by toto zvýšilo celkové zabezpečení aplikací a možnost výběru pro uživatele.

A ještě poslední věc:

Viber roste a je úspěšný díky VÁM, našim uživatelům, kteří si ho vybrali jakou svojí bezpečnou možnost pro zasílání zpráv a volání.

Chceme, abyste se také zúčastnili oslavy našich narozenin a něco od nás dostali. V našem kole štěstí na vás čekají miliony dárků. Roztočte kolo s pomocí tohoto linku.

Děkujeme vám za vaší důvěru.

Djamel Agaoua

CEO Rakuten Viber