Elektrokoloběžky: ideální dopravní prostředek do města

Komerční sdělení: Představte si tu situaci, kdy se po městských ulicích budete pohybovat dostatečnou rychlostí, vyhnete se každé dopravní zácpě a do práce či školy dorazíte včas. Vynaložíte přitom jen minimální úsilí. Zní to jako utopie? Ne pokud zvolíte nejlepší elektrokoloběžku Xiaomi. Stroje od této značky prosluly vysokou kvalitou i výbornými jízdními vlastnostmi a dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější.

Dopravní prostředek s celou řadou výhod

Elektrická koloběžka na pohled vypadá jako klasická koloběžka, kterou nejspíš všichni známe z dětských let. Odlišuje se od ní ale tím, že je vybavená elektrickým pohonem a akumulátorem. Pro vás to znamená jediné – odrážení nohou o zem můžete jednou provždy pustit z hlavy.

Proč byste i vy měli zauvažovat nad pořízením elektrické koloběžky? Hned z několika důvodů! Elektrokoloběžky jsou trendy a jejich obliba stále roste. Jsou přiměřeně rychlé a schopné dojet dostatečně daleko. K jejich ovládání nepotřebujete žádné speciální znalosti či dovednosti. U většiny koloběžek snadno složíte řídítka a stroj bez problému převezete v kufru automobilu. A nesmíme opomenout ani to, že jízda na elektrokoloběžce je zkrátka mnohem zábavnější než rutinní přejezd MHD.

Elektrokoloběžky vs. Elektrokola

Pokud se rozhodnete pořídit si elektrokoloběžku, během výběru se můžete dopracovat k otázce – jsou lepší elektrokoloběžky nebo elektrokola? Na takovou otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Oba dopravní prostředky mají své výhody i nevýhody, ze kterých byste při výběru měli vycházet.

Zásadní rozdíl je jednoduchý – na elektrokole musíte šlapat do pedálů, elektrokoloběžky jedou kompletně na vlastní pohon. Elektrokola vypadají jako klasická jízdní kola obohacená o elektrický pohon. Ten je třeba aktivovat šlapáním. Největší výhodou elektrokol je jejich v podstatě neomezený dojezd. Pokud se vám totiž vybije baterii, můžete pokračovat dál jako na klasickém kole. U elektrických koloběžek je toto možné jen u některých modelů.

Kdy tedy zvolit elektrokolo a kdy elektrokoloběžku? Pokud hledáte stroj vhodný na sport a daleké výlety, jasnou volbou by se pro vás mělo stát elektrokolo. Naopak na kratší přesuny po městě je ideální elektrokoloběžka. Rozjezd je na ní pohodlnější, což oceníte například při častém zastavování na křižovatkách. Ve velkých městech dnes také fungují půjčovny, snadno si tak můžete vyzkoušet, jaký dopravní prostředek vám sedne lépe.

Pozor na zákon

I když je elektrokoloběžka podstatně skladnější než auto, stále se jedná o dopravní prostředek. Standardně jsou koloběžky považovány za kola, můžete s nimi tedy na silnici či cyklostezku a projet se na nich smí i děti a mladiství. Má to ale omezení. Elektrokoloběžka nesmí mít výkon vyšší než 1 000 W a maximální rychlost nesmí přesáhnout 25 km/h.

Jakmile má elektrická koloběžka příliš vysoký výkon či rychlost, z pohledu zákonu se z ní stává motorové vozidlo. Uživatel tak musí vlastnit řidičský průkaz skupiny AM nebo B, registrační značku i povinnou výbavu. Na elektrokoloběžce z této skupiny už také nesmí jezdit osoby mladší 15 let. Je třeba říct, že většina modelů nabízených na českém trhu spadá do první „bezproblémové skupiny“. Vždy je ale dobré mít na paměti, že nějaká omezení existují.