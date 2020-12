Apple začal vyvíjet vlastní datový modem pro své budoucí produkty

Že by se Apple rád osamostatnil od valné většiny dodavatelů a své produkty vyráběl primárně z vlastních dílů (minimálně z hlediska jejich návrhu) není řadu let žádným tajemstvím, ba právě naopak. Další krok směrem ke splnění tohoto cíle pak kalifornský gigant učinil teprve nedávno. Začal totiž vyvíjet svůj první datový modem pro budoucí produkty, kterým by rád do budoucna nahradil modemy od Qualcommu používané nyní.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

O plánech Applu na vytvoření vlastních datových modemů sloužících pro připojení k mobilnímu internetu i hovorům se hovoří již velmi dlouho. V posledních měsících se sice zdálo, že z plánu Apple zřejmě upustil, jelikož začal po měsících svárů opět spolupracovat s Qualcommem, který mu nyní dodává 5G modemy pro iPhony 12, nová zpráva Bloombergu však tyto informace vyvrací. Na nedávné schůzce se zaměstnanci měl totiž viceprezident hardwarového inženýrství Johny Srouji oznámit, že spouští i díky akvizici modemové divize Intelu vývoj vlastního řešení, kterým chce v budoucnu nahradit Qualcomm.

Kdy by měly modemy Applu ty z dílny Qualcommu nahradit není v tuto chvíli bohužel vůbec jasné, byť se dá předpokládat, že to hned tak nebude. V roce 2019 totiž podepsal Apple s Qualcommem smlouvu o spolupráci na dalších šest let, takže pokud se z nedočkáme jejího vypovězení ať už z jedné či druhé strany, které by bylo samozřejmě velmi nákladné, první Apple produkty s vlastními modemy by mohly dorazit v roce 2026.