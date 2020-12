5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (11. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud jste se již několikrát setkali se situací, kdy se vám uspal váš jablečný počítač v ne zrovna vhodnou chvíli, tak byste se měli přinejmenším podívat na velice oblíbenou aplikaci Theine. S tímto problémem si samozřejmě můžete poradit změnou nastavení v Předvolbách systému. Poměrně elegantnější řešení představuje zmiňovaný program, ke kterému se přistupuje přímo z horního menu baru, kde už jen stačí nastavit, po jak dlouhou dobu Mac nemá přejít do režimu spánku. Po uplynutí času se vše vrátí do normálu, aniž byste se museli pokaždé otravovat se změnou nastavení.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Aplikace Cursor Pro pochází od stejného vývojáře jako výše zmiňovaný program Theine a cílí především na jablíčkáře, kteří čas od času prezentují, natáčejí video tutoriály a podobně. Tento nástroj totiž slouží pro zvýraznění vašeho kurzoru, kdy jej zvětší, umístí kolem něj kruh a navíc vizualizuje jednotlivá klepnutí.

Původní cena: 229 Kč (129 Kč)

Každá domácnost se skládá z několika nejrůznějších předmětů. V takovém případě může přijít vhod aplikace BluePlum Home Inventory, do které si budete zapisovat každou věc. Díky tomu tak budete mít parádní přehled, přičemž navíc si zde můžete přidat například účtenky, záruční listy a návody a mít tak vše na jednom místě.

Původní cena: 549 Kč (499 Kč)

Jestliže vás baví malování a rádi byste své výtvory měli k dispozici i v digitální podobě, tak by vás mohl zaujmout vcelku jednoduchý program My PaintBrush Pro:Draw & Edit. Tato aplikace svému uživateli nabízí hned několik různých štětců, tužek, per, efektů, možnosti v nastavení a podobně. Samozřejmě ani nechybí podpora vrstev.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Legendární žížalky se opět hlásí o slovo. Na herní platformě Steam do akce zavítala velice populární hra Worms W.M.D, ve které se setkáte s naprosto destruktivními žížalami. Tento 2D titul se hraje ve dvou týmech na různých mapách, přičemž vaším úkolem bude zneškodnit nepřátelské mužstvo, a to těmi nejrůznějšími a nejšílenějšími způsoby. Možnosti jsou rozsáhlé.

Původní cena: 29,99 € (7,49 €)