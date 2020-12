7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (9. 12. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám dokázal pomoci s redukcí váhy, či nastartoval váš aktivní život, zbystřete. V rámci dnešní akce je k dostání aplikace 5 Minute Workout Challenge zcela zdarma. Tento program vám poskytne řadu parádních pětiminutových až sedmiminutových cvičení.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace CardioGolf potěší především vášnivé hráče golfu. Tento nástroj vás totiž dokáže určitým způsobem posunout kupředu ve vašem hraní, protože vám nabídne opět řadu jednotlivých cvičení a zároveň dokáže vylepšit vaše techniku. Vše je doplněno o parádní videa.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Další aplikace, která opět cílí na lidi, kteří by rádi shodili pár přebytečných kil, je Vekt – Weight Tracking. S pomocí tohoto programu si totiž můžete parádně analyzovat vývoj vaší váhy a na propracovaných grafech vidět, jak se vám na vaší cestě prozatím daří.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky logických her a koukáte po nějakém zajímavém titulu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Optica. V této hře si tak trošku pohrajete s optikou a geometrií, kdy na vás bude čekat více než sedmdesát úrovní s optickými iluzemi.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Aplikaci Splits for insta & snap ocení především ti uživatelé, kteří jsou velice aktivní na sociálních sítí. Tento nástroj ocení především milovníci Instagramu a Snapchatu. S pomocí tohoto programu můžete velice snadno rozstříhat videa tak, aby byly přímo určené pro zmiňované sociální sítě.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Sužují vás nějaké špatný návyky na poli stravování? S tímto problémem by vám mohla pomoci aplikace FoodyLife : The Food Diary App. Tento program vám nebude zobrazovat žádné kalorie, ale soustředí se především na to, jak často si dopřáváte nezdravá jídla.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace PDF Office Pro: Acrobat Editor získáte parádní nástroj, který vám dokáže posloužit pro úpravu vašich dokumentů ve formátu PDF. S pomocí tohoto programu tak můžete dokumenty různě upravovat, kolaborovat na nich a podobně. Zároveň si rozumí i s novými widgety, které přišly v systému iOS 14.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)