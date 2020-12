5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (9. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Uživatelé jablečných počítačů, především tedy starších základních modelů, mohou vcelku rychle narazit problém s přeplněným úložištěm. S tím vám dokáže pomoci aplikace Disk Space Analyzer: Inspector, který proskenuje celý váš disk a následně vám v rychlosti zobrazí největší soubory v souvislosti s grafy.

Původní cena: 199 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Disk Space Analyzer Inspector 1 Aplikace se slevou-Disk Space Analyzer Inspector 5 Aplikace se slevou-Disk Space Analyzer Inspector 4 Aplikace se slevou-Disk Space Analyzer Inspector 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Disk Space Analyzer Inspector 2 Vstoupit do galerie

Napadlo vás někdy, že byste mimo Apple Watch mohli váš Mac odemykat i za pomocí iPhonu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Unlock. Tento program totiž dokáže propojit právě jablečný telefon s Macem, díky čemuž jej následně můžete použít pro zmiňované odemykání.

Původní cena: 329 Kč (249 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Unlock 1 Aplikace se slevou-Unlock Aplikace se slevou-Unlock watch Aplikace se slevou-Unlock 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Unlock 3 Vstoupit do galerie

Pokud jste se nejednou ocitli v situaci, kdy se vám uspal Mac v tu nejméně vhodnou chvíli, tak máte prakticky dvě možnosti. Buďto si změníte nastavení v Předvolbách systému, nebo sáhnete po aplikaci Coffee Buzz. Ta dokáže pouze dočasně nastavit, aby se v určitém čase Mac za žádnou cenu neuspal. Vše přitom ovládáte přímo z horního menu baru, díky čemuž máte program neustále po ruce.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Coffee Buzz 1 Aplikace se slevou-Coffee Buzz 5 Aplikace se slevou-Coffee Buzz 4 Aplikace se slevou-Coffee Buzz 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Coffee Buzz 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace ImageViewer: Video Player and Photo Image Viewer vám dokáže posloužit pro zobrazování nejrůznějších obrázků a jako přehrávač videa. Program si zároveň poradí s prohlížením metadat, otáčením snímků a rozumí si se všemi dnes nejpoužívanějšími formáty.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-ImageViewer Video Player and Photo Image Viewer 1 Aplikace se slevou-ImageViewer Video Player and Photo Image Viewer 5 Aplikace se slevou-ImageViewer Video Player and Photo Image Viewer 4 Aplikace se slevou-ImageViewer Video Player and Photo Image Viewer 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-ImageViewer Video Player and Photo Image Viewer 2 Vstoupit do galerie

Řadíte se mezi milovníky strategických her? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout právě probíhající akci na titul Dawn of Man. V této hře se přesunete v čase do doby kamenné, kde povedete skupinu prvních moderních lidí. Přesně proto budete muset zajistit potravu, vypořádat se s nejrůznějšími nástrahami a přežít.