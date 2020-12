Apple chystá na příští rok minimálně dvě nové nabíječky

Nynější nabídka nabíječek Applu zjevně nestačí. Na příští rok má totiž mít alespoň podle poznámky pro investory vydané analytikem Ming-Chi Kuem v plánu představit minimálně dvě zbrusu nové nabíječky pro své produkty, kterými by nynější nabídku ozvláštnil.

O jaké nabíječky konkrétně se bude jednat sice Kuo ve své poznámce neuvedl, prozradil však, že má mít Apple rozpracované dva až tři modely, které v průběhu příštího roku představí. Jednat se pravděpodobně bude o nové verze MagSafe nabíječek, schopné nabíjet například dva iPhony současně, potažmo tři zařízení současně. Vyloučit pak samozřejmě nelze ani nabíjecí příslušenství typu držáky do auta a tak podobně, potažmo nové nabíjecí řešení pro AirPods či Apple Watch. Naopak u MacBooků se bude Apple takřka 100% držet při zemi a využívat u nich bude i nadále standardní “kostky” s USB-C porty.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Magsafe nabijecka iPhone 12 Pro Magsafe nabijecka MagSafe nabijecka iPhone 12 Pro MagSafe nabijecka iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Magsafe Apple iPhone 12 Pro Magsafe MagSafe Apple MagSafe Apple +17 Fotek Apple Magsafe Apple Magsafe Magsafe nabijecka iphone Magsafe nabijecka iphone Magsafe adapter Magsafe adapter Apple iPhone 12 Magsafe Apple iPhone 12 Magsafe iPhone 12 Pro Magsafe iPhone 12 Pro Magsafe Apple Magsafe iphone 12 MagSafe apple nabíjecka MagSafe apple nabíjecka Bezdratova nabijecka Magsafe Bezdratova nabijecka Magsafe iPhone nabijecka Magsafe iPhone nabijecka Magsafe Apple Magsafe nabijecka iphone Apple Magsafe nabijecka iphone Nabijecka Magsafe Nabijecka Magsafe Apple Magsafe nabijecka Apple Magsafe nabijecka Magsafe unboxing Magsafe unboxing Apple Magsafe baleni Apple Magsafe baleni Unboxing Magsafe Unboxing Magsafe Apple MagSafe Apple MagSafe Vstoupit do galerie

Blížící se lavina nabíječek z dílny Applu působí s ohledem na to, že jsme se prvních bezdrátových kousků dočkali až letos trochu úsměvně. Vše mohlo přitom být zcela jinak, kdyby se Applu podařilo dotáhnout do konce svůj projekt ve formě AirPower, který světu velkolepě představil už na podzim roku 2017 coby příslušenství pro tehdy zbrusu nové iPhony 8, 8 Plus a X. O rok a čtvrt později však musel své marné snažení z hlediska vývoje veřejně odpískat, za což si od veřejnosti vysloužil tvrdou kritiku.