Takto vypadají trofeje pro tvůrce nejlepších her a aplikací pro App Store letoška

Vývojáři, kteří zvítězili v jednotlivých kategoriích letošního ročníku „App Store Best 2020“, začali postupně dostávat fyzické trofeje. Na sociálních sítích nyní začínají postupně sdílet fotografie a videa svých cen – těmi jsou letos také fyzické hliníkové verze ikonky App Storu.

Fotogalerie App Store trofej 1 App Store trofej 2 App Store trofej 3 App Store trofej 4 Vstoupit do galerie

Společnost Apple minulou středu zveřejnila názvy patnácti aplikací a jejích tvůrců, kteří se umístili v letošním žebříčku App Store Best 2020. Cupertinská společnost takto každý rok oslavuje ty nejpopulárnější a nejlepší aplikace, které jsou v současné chvíli ke stažení na App Storu. Letošní udílení cen App Store Best bylo ale v něčem trochu jiné – Apple totiž vůbec poprvé nezůstal jen u projevů vděku a respektu za práci vývojářů, ale každému z nich také poštou zaslal fyzickou trofej. Není divu, že se tvůrci aplikací začali svými cenami chlubit, jakmile je obdrželi. Díky jejich sdílení si letošní fyzické ceny můžete prohlédnout i vy, a to ve fotogalerii k tomuto článku. Trofej z hliníku nese přesnou podobu současného loga App Storu. Zcela v duchu „zelené“ filozofie společnosti Apple je zmíněná cena vyrobena ze stoprocentně recyklovaného hliníku, na jedné z jejích stran je vyražen název kategorie, ve které dotyčný zvítězil. Podle zveřejněných záběrů to vypadá, že fyzická trofej za letošní nejpopulárnější a nejlepší aplikace se velikostně podobá Macu mini, má jen o něco více zaoblené rohy a je možné postavit ji na bok. Mezi vítězi letošních App Store Best byly například aplikace Zoom pro iPad, Fantastical pro Mac, Disney+ pro Apple TV, Pokémon GO (respektive aktivity do interiéru) a Shine.