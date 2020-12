Po zhruba dvou dnech čínská sonda na povrchu Měsíce nasbírala potřebné množství hornin, tedy zhruba dva kilogramy, které mají pomoct čínským vědcům pochopit původ a formování naší přirozené družice. Sonda již odstartovala a každou sekundou se k nám přibližuje. Její návrat by měl trvat zhruba 14 dní. Snad tedy vše dobře dopadne.

WOW! Moment of ignition of the Chang'e-5 ascent vehicle pic.twitter.com/e3VJM5qiGu

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2020