Čínska sonda Čchang-e 5 v úterý úspěšné přistála na povrchu Měsíce, kde je jejím úkolem sebrat vzorky hornin, které má dopravit zpět na naši planetu. Po přistání začala sonda ihned plnit úkol mise, a to za pomoci dlouhého ramena. Vzorky hornin mají pocházet z hloubky přibližně dva metry. Mělo by to trvat dva dny, přičemž má jit celkem přibližně o dva kilogramy hornin. Sonda by měla dorazit na Zemi v druhé polovině prosince.