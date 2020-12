Elon Musk: Člověk by mohl být na Marsu již za pár let

Není tajemstvím, že Elon Musk má se svou SpaceX velmi ambiciózní plány. Jedním z nich je dostat člověka na Mars. Elon Musk už v minulosti chrlil několik velmi optimistických termínů, přičemž párkrát zopakoval rok 2026. Na tomto roku stále trvá, nově ovšem řekl, že bude-li mít společnost štěstí, mohlo by se tak podařit už v roce 2024. SpaceX momentálně testuje již několikátý prototyp lodi Starship. Už zanedlouho by pak mohlo dojít k testovacímu letu prototypu Starship SN8 do výšky 15 kilometrů následovaném hladkým přistáním.