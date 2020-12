Podívejte se na záběry z čínské vesmírné mise

Včera jsme vás informovali, že čínská sonda Čchang-e 5 úspěšně dosedla na povrch Měsíce, kde je jejím úkolem sebrat z dvoumetrové hloubky přibližně dva kilogramy hornin. V odkazech pod tímto odstavcem naleznete pár videí z mise. Například můžete vidět oddělení přistávacího modulu. Dále také samotné dosednutí na povrch naší přirozené družice. Sonda by se měla vrátit na Zemi někdy v druhé polovině měsíce.

Separation between lander/ascent vehicle and orbiter/return vehicle of #Change5 on Lunar orbit. Video taken from the orbiter/return vehicle. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT

— 星海 (@starmil_admin) November 30, 2020