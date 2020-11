Na Marsu před miliardami let údajně řádily obrovské povodně

Minulost rudé planety mohla být jiná, než jsme si doposud mysleli. Vědci z Cornell University se na základě dat z roveru Curiosity domnívají, že před 4 miliardami let zasáhl Mars velký meteorit. Kvůli tomu roztál let, uvolnila se vodní pára a vytvořily se bouřkové mraky. To vše mělo za následek obrovské povodně. Existuje tedy teorie, že planeta byla obyvatelná a měla podmínky potřebné k přítomnosti kapalné vody. Wow!