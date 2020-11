SpaceX má za sebou další úspěšný test motorů. Let do 15 kilometrů se možná uskuteční již brzy

SpaceX má za sebou čtvrtý úspěšný test motorů pro prototyp kosmické lodi Starship s názvem SN8. Již v minulosti jsme mohli vidět přemístění prototypu z jedné přistávací plošiny na druhou. Dalším bodem v testování je let do 15 kilometrů, který by se díky včerejším úspěšným testům uskutečnit již příští týden. Pokud se tak stane, jistě půjde o další velmi pozorně sledovaný test, o kterém vás budeme blíže informovat.