Leckdo může namítnout, že iPod je dnes už poměrně zbytečným produktem. Ač jde s takovým tvrzením zřejmě do jisté míry souhlasit, tu a tam se objeví spekulace, že Apple na novém iPodu přeci jen pracuje. V galerii pod odstavcem se můžete podívat na jeden z fanouškovských konceptů, který se ovšem filozofii Applu dost vymyká. Nedá se ale říct, že by vypadal špatně. Líbil by se vám takový iPod?