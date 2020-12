7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (3. 12. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže jste studentem, historikem, žurnalistou, podcasterem a podobně a hledáte nějakou vhodnou alternativu za nativní aplikaci Diktafon, tak byste rozhodně neměli přehlédnout program You Record Pro. Tento nástroj vám umožní nahrávat různé audiostopy a zároveň funguje jako jejich správce.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-You Record Pro 5 Aplikace se slevou-You Record Pro 4 Aplikace se slevou-You Record Pro 3 Aplikace se slevou-You Record Pro 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-You Record Pro 1 Vstoupit do galerie

Zakoupením aplikace Camera 365 získáte parádní nástroj, který vám poskytne rozsáhlou řadu těch nejrůznějších možností při úpravě vašich snímků a fotografií. Program konkrétně nabízí nejrůznější předpřipravené filtry, s jejíchž pomocí můžete fotky v okamžiku vylepšit.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Camera 365 5 Aplikace se slevou-Camera 365 4 Aplikace se slevou-Camera 365 3 Aplikace se slevou-Camera 365 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Camera 365 1 Vstoupit do galerie

Aplikace Emoji Camera – unique filters funguje vcelku podobně jako zmiňovaná Camera 365. Tento nástroj vám totiž umožní do značné míry zábavně vylepšit vaše vzpomínky v podobě fotografií, které dokáže obohatit o parádní emotikony. Jak program funguje a vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Emoji Camera - unique filters 1 Aplikace se slevou-Emoji Camera - unique filters 5 Aplikace se slevou-Emoji Camera - unique filters 4 Aplikace se slevou-Emoji Camera - unique filters 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Emoji Camera - unique filters 2 Vstoupit do galerie

Další aplikace, která je opět určena pro práci s vašimi fotografiemi a v rámci dnešní akce je k dostání zcela zdarma, je KiOSK Photo Transfer. U tohoto programu bychom si mohli říct, že z vašich snímků dokáže udělat vcelku vkusné plakáty, které následně můžete obohatit o okraje, text, filtry a další a posléze sdílet.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – KiOSK Photo Transfer 1 Aplikace se slevou - KiOSK Photo Transfer 4 Aplikace se slevou – KiOSK Photo Transfer 4 Aplikace se slevou – KiOSK Photo Transfer 3 +2 Fotek Aplikace se slevou – KiOSK Photo Transfer 2 Vstoupit do galerie

Pokud máte rádi akční strategie a momentálně se koukáte po nějaké parádní hře, která by vás dokázala skvěle zabavit, tak byste určitě neměli přehlédnout titul The Last Roman Village. V této hře se konci éry Římské říše, kdy už vzdoruje pouze jediná římská vesnička – přesně ta vaše. Zvládnete se ubránit nájezdům vašich nepřátel?

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-The Last Roman Village 1 Aplikace se slevou-The Last Roman Village 2 Aplikace se slevou-The Last Roman Village 3 Aplikace se slevou-The Last Roman Village 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-The Last Roman Village 5 Vstoupit do galerie

Fanoušky RPG žánru poté určitě potěší dnešní parádní sleva na titul Titan Quest HD. V této hře se zhostíte role svého vlastního hrdiny, čemuž bude předcházet vytvoření samotného charakteru. Následně se vydáte objevovat mytický svět, přičemž se utkáte s hordami legendárních nepřátel. Vaším hlavním úkolem bude zastavit mocné Titány, na které je i Božstvo krátké.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Titan Quest HD 1 Aplikace se slevou-Titan Quest HD 5 Aplikace se slevou-Titan Quest HD 4 Aplikace se slevou-Titan Quest HD 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Titan Quest HD 2 Vstoupit do galerie

Jestliže byste rádi rozšířili své znalosti z oboru ornitologie, tak by vás mohl zaujmout program Roberts Bird Guide 2. Tato aplikace si zakládá na stejnojmenné odborné publikaci, ve které je detailně popsáno 977 ptáků z oblasti Jižní Afriky. Nástroj vám nabídne detailní ilustrace, řadu informací a navíc je k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině, portugalštině a nizozemštině.

Původní cena: 849 Kč (799 Kč)