5 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (3. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Stažením aplikace Battery Time & Health získáte parádní nástroj, který pochopitelně slouží pro zobrazení stavu baterie v horním stavovém řádku. Program kombinuje prakticky nativní design se skvělými funkcemi, díky čemuž vám dokáže zobrazit buďto stav v procentech, nebo zbývající čas na baterii.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Už váš nadále unavuje si uchovávat ty nejrůznější účtenky, což častokrát vede ke značnému chaosu? V takovém případě by se vám mohl hodit nástroj ReceiptBox, který si právě s uchováváním zmiňovaným účtenek snadno poradí. Ty si následně můžete snadno organizovat do kategorií, vytvářet různé šablony, exportovat je do formátu pro Microsoft Excel a podobně.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Aplikace Outlinely – Outline & notes potěší prakticky každého uživatele, který svůj jablečný počítač používá především pro práci. V rámci tohoto programu si totiž můžete elegantně zapisovat vaše nejrůznější poznámky, nápady, myšlenky a nadcházející úkoly. Vše pak najdete na jednom místě a parádně seskupené.

Původní cena: 1 050 Kč (749 Kč)

Pokud se už nějakou tu dobu věnujete programování, tak vám určitě neunikly takzvané regulární výrazy, které mnohdy dokáží usnadnit práci a ušetřit spoustu času. Zakoupením aplikace Patterns – The Regex App získáte parádní nástroj, který vám umožní tyto regulární výrazy jeden po jednom prozkoušet.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jestliže se řadíte mezi milovníky doslova zvláštních adventur, které zároveň otestují vaše přemýšlení, zbystřete. Do akce se totiž dostal také titul Bring You Home, ve kterém narazíte na příběh mimozemšťana jménem Polo, který cestuje vesmírem, aby zachránil svého uneseného mazlíčka. Čeká tak na vás skvělý příběh a zvláštní hratelnost. Nebudete totiž ovládat přímo Pola, ale danou úroveň, kterou ho budete muset „protáhnout.“ Ačkoliv to zní snadně, tak věřte tomu, že se mnohdy pořádně zapotíte.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)