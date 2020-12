QNAP představuje dvouportovou rozšiřující kartu Thunderbolt 3

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila rozšiřující kartu QXP-T32P Thunderbolt™ 3. Karta QXP-T32P se dvěma porty Thunderbolt™ 3 je karta PCIe Gen 3 x4, kterou lze nainstalovat do zařízení TVS-h1288X a TVS-h1688X. Instalací karty QXP-T32P do zařízení NAS mohou zejména studia zabývající se editací videí výrazně těžit ze zvýšené šířky pásma a konektivity pro plynulý přenos, zobrazení a úpravy videí v rozlišení 4K v reálném čase.

Zdroj: QNAP

„Mnoho studií zabývajících se editací videí používá produkty QNAP, což nám umožňuje lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům. Chápeme, že jen málo z nich má specializovaný personál IT, který by se zabýval upgradováním a instalací hardwaru, a proto se snažíme poskytovat snadná řešení pro přidání další konektivity a šířky pásma,“ uvedl Stanley Huang, produktový manažer společnosti QNAP a dodal: „Snadno instalovatelná rozšiřující karta Thunderbolt™ 3 nabízí možnost výrazně posílit týmovou spolupráci mezi uživateli Final Cut Pro® a Adobe Premiere Pro®. Podporou protokolu SMB umožňuje program Final Cut Pro uživatelům vytvořit na svazku na NAS knihovnu a využívat ji, jako by šlo o lokální úložné zařízení.“

Společnost QNAP se snaží uživatelům poskytovat možnost upgradovat sítě tak, aby vyhovovaly moderním požadavkům na vysokorychlostní připojení. Špičkové počítače s Thunderbolt™ 4 mohou být používány zařízením NAS s rozšiřujícími kartami Thunderbolt™ 3, pokud se připojí pomocí kabelů Thunderbolt™.

Rozšiřující kartu QNAP QXP-T32P Thunderbolt™ 3 lze zakoupit v QNAP Accessories Store a od autorizovaných prodejců.

Další informace o produktech můžete získat a na kompletní řadu QNAP NAS se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.

Kompatibilní modely NAS

Karta QXP-T32P je nyní kompatibilní se zařízením TVS-h1288X a TVS-h1688X.

QXP-T32P lze nainstalovat pouze do slotu PCIe Gen 3 x4 v zařízení TVS-h1288X nebo TVS-h1688X.