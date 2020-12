Mac jako vánoční dárek? Víme, kde jej získat nejlevněji a s exkluzivní slevou pro čtenáře

Komerční sdělení: Čas letí jako voda a Vánoce se nezadržitelně blíží. V současné chvíli samozřejmě drtivá většina z nás řeší právě ony vánoční dárky, jejíchž pořízení je mnohdy spojeno s notnou dávkou stresu. Pokud ve svém okolí máte nějaké jablíčkáře, nebo byste si sami chtěli udělat radost parádním dárečkem, tak pro vás máme skvělý tip – jablečný počítač Mac. Jak jistě všichni víte, jedná se o prvotřídní pracovní nástroj, který vám nabídne vytříbený design, skvělý výkon a dlouholetou životnost. Jak si ale usnadnit jeho pořízení?

Výhody jablečných počítačů

Na jablečné počítače se každým dnem spoléhá řada uživatelů po celém světě, a to včetně naší redakce. Mac si prakticky okamžitě dokázal získat svou popularitu díky vyzdviženým vlastnostem, kterým bezesporu kraluje zmiňovaná dlouholetá podpora. U Macu v kombinaci s propracovaným a jednoduchým systémem macOS se totiž nemusíte obávat toho, že by váš stroj po pár letech začal zaostávat či kompletně přestal fungovat. Rozhodně také nesmíme opomenout na neuvěřitelnou výdrž baterie. Ta ve srovnání s konkurencí je mnohdy o několik kroků napřed, díky čemuž dokážete pracovat i dlouhé hodiny bez připojení do elektrické sítě. Žádné zařízení ale není bezchybné, a ačkoliv Macy nabízí řadu benefitů, tak je trápí jeden neduh. Konkrétně se jedná o vyšší pořizovací cenu, která může řadu potenciálních jablíčkářů od koupě odradit.

Jak na Macu ušetřit několik tisíc?

Naštěstí není tak těžké na Macu ušetřit. Tento fakt opět souvisí se zmiňovanou životností, díky čemuž se nemusíte bát koupit starší a použitý model. V tomto směru máte prakticky dvě možnosti. Buďto se můžete poohlédnout po bazarech a koupit Mac přímo od původního majitele, nebo zabrouzdat do nabídky společností, které se na prodej použitých Maců přímo specializují. Zde můžeme vyzdvihnout velice oblíbený obchod AppleTRH.cz. Ten vám navíc dokáže nabídnout řadu benefitů, se kterými byste při nákupu „na vlastní pěst“ nesetkali. Všechny Macy jsou totiž technicky prověřené a jedná se tak o plně funkční produkty, na které navíc získáte 12měsíční záruku a zároveň je můžete do 14 dní od koupě bez udání důvodu vrátit.

Ještě snazší financování

Kvalitu potvrzují sami zákazníci.

Služby obchodu si chválí i samotní zákazníci, čehož si můžeme povšimnout v samotných recenzích na Facebooku a Googlu. Proškolení zaměstnanci jsou totiž nesmírně ochotní a dokáží vám již při výběru správného modelu patřičně poradit a poskytnout cenné informace. Pokud už navíc nějaký Mac máte a chtěli byste přejít například na jiný nebo novější model, určitě byste si neměli nechat ujít možnost nákupu na protiúčet. V takovém případě dojde k nacenění vašeho stávajícího zařízení a o jeho hodnotu se následně sníží hodnota vaší objednávky, díky čemuž získáte novější kousek za naprostý pakatel. A pokud byste nechtěli utrácet několik tisíc najednou? V takovém případě určitě oceníte možnost nákupu na splátky s nulovým navýšením.

AppleTRH.cz – ověřené produkty za nejnižší cenu na trhu.

Vánoční sleva pro naše čtenáře

Abychom vám nákup vánočního dárečku v podobě jablečného počítače ještě více usnadnili, tak jsme pro vás ve spolupráci s obchodem AppleTRH.cz připravili exkluzivní vánoční akci. Díky tomu můžete na nákupu libovolného Macu ušetřit parádní 500 korun, a to při nákupu online přes e-shop. Jednoduše vám v košíku stačí zadat slevový kód ve znění VANOCE2020 a máte hotovo. Mějte ale na paměti, že nabídka je omezená a může se stát, že se váš favorit brzy vyprodá.

Zkopírovat

Nabídku obchodu AppleTRH.cz si můžete prohlédnout zde.