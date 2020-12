Apple začal v tichosti prodávat jednu z nejdražších bezdrátových nabíječek světa

Prodej jednoho z nejkontroverznějších produktů z dílny Applu letošního roku odstartoval. Řeč není samozřejmě o ničem jiném, než o dvojité bezdrátové nabíječce MagSafe schopné současně nabíjet iPhone a Apple Watch. Právě tu si totiž můžete z Online Storu Applu v současnosti již oficiálně za 3 990 korun zakoupit s tím, že vám jí Apple v takovém případě je schopen doručit už v pátek 4. prosince.

Je to právě cena v kombinaci s minimální využitelností a nedokonalou funkčností, co dělá z dvojité nabíječky MagSafe velmi kontroverzní produkt. Svou cenou se totiž řadí mezi ty nejdražší běžně prodávané bezdrátové nabíječky světa, avšak těm svou využitelností nesahá ani po kotníky. Pravdou totiž je, že smysl dává jen majitelům letos představeným iPhonům 12, jelikož jen ti dokáží své telefony skrze ní nabít solidní rychlostí. Majitelé starších zařízení se naopak dočkají rychlosti výrazně nižší než při využívají bezdrátových nabíječek třetích stran. Dalším mínusem novinky z dílny Applu je pak to, že na rozdíl od své jednodílné kolegyně nepodporuje 15W nabíjení, ale jen 14W a to ještě při připojení mimořádně výkonného adaptéru. Kompromisů s ní spojených je tedy zkrátka a dobře požehnaně, kvůli čemuž se neočekává, že by se těšila velkému zájmu u uživatelů. Ostatně, i proto jí Apple začal prodávat bez jakýchkoliv ovací či alespoň oznámení přes tiskovou zprávu.

