7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (2. 12. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud se řadíte mezi aktivní uživatele sociálních sítí a nejradši máte Instagram, zbystřete. Dnes je totiž ke stažení aplikace Animated Text for Instagram zcela zdarma a jak je z názvu patrné, tento nástroj vám umožní vytvářet padání animovaný text pro zmiňovanou sociální síť.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Screen Mirroring A-Z TV Cast slouží pro zrcadlení vašeho iPhonu či iPadu, a to do téměř jakékoliv chytré televize. Zároveň můžete na dané televizi například přehrávat multimediální obsah, prohlížet si fotografie a podobně. Základem však je, aby byla obě zařízení připojena ke stejné WiFi síti.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Také u aplikace Picture Editor samotný název prakticky prozrazuje její účel. S pomocí tohoto programu totiž můžete například do snímků přidávat graficky parádně zpracované citace, vytvářet nejrůznější plakáty a podobně. Aplikace vám přitom nabídne řadu parádní nástrojů pro snazší tvorbu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Recipes – Kids & Toddlers si zpřístupníte parádní kuchařku, která s jednotlivými recepty cílí především na děti a batolata. Jednotlivá jídla jsou navíc rozděleny do kategorií podle stáří dítěte, díky čemuž budete vědět, že mu v danou chvíli dáváte jen to nejlepší.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za milovníky RPG simulací, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní slevu na titul Weapon Shop Fantasy. V této hře vaším úkolem bude, abyste si dokázali sami vyrobit ty nejmocnější zbraně, následně je patřičně očarovali a utkali se tváří v tvář s vašimi (pixelovými) nepřáteli.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Ve klikací hře The Inner World se zhostíte postavy jménem Robert. Konkrétně se jedná o prachobyčejného novice, který má ale dobré srdce, žije si poklidný život a živí se jako hudebník. Naprostý zlom ale přijde potom, co pozná tajuplnou zlodějku Lauru a společně narazí na neuvěřitelné tajemství. Zvládnete jej rozluštit?

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi fanoušky stavitelských her, kde musíte budovat ty nejrůznější věci? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vám rozhodně neměl scházet titul Bridge Constructor. V této hře se stanete hlavním inženýrem a budete muset navrhovat mosty. Není to ale žádný med. Mosty musí být schopny unést určitou zátěž a váš rozpočet přitom není neomezený.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)