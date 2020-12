Mac mini s čipem M1 trhá v Japonsku prodejní rekordy

Společnost Apple na své letošní mimořádné listopadové Keynote představila trojici svých zbrusu nových počítačů, které jsou osazeny procesory M1 přímo z její dilny. Jednalo se o MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini. Právě poslední jmenovaný model nyní zažívá v zemi vycházejícího slunce nebývalý úspěch. Přesná čísla se sice od společnosti Apple s největší pravděpodobností nedozvíme, ledacos ale napoví různé odborné firmy.

Necelé dva týdny ode dne spuštění prodeje se Mac mini s procesorem M1 katapultoval na samý vrchol žebříčku nejprodávanějších desktopových počítačů v Japonsku. Podle údajů, které poskytla společnost BCN Retail, se Mac mini s procesorem M1 zasloužil o zvýšení podílu spolenčnost Apple na tamním trhu o 14,4 %. V období od srpna do 3. listopadu letošního roku měla společnost Apple na japonském trhu zhruba 15% podíl, a v žebříčku se nacházela těsně za společností Lenovo Japan. Po zahájení prodeje Macu mini, ke kterému v Japonsku došlo 17. listopadu, se podíl společnosti Apple na tamním trhu rozrostl na úctyhodných 27,1 %. Mac mini je prvním desktopovým počítačem od Applu, který je osazen procesorem Apple Silicon. Procesor M1 zatím sklízí převážně chválu v nejrůznějších recenzích, a dobře si vede také ve výsledcích různých benchmarků. Je vyzdvihován zejména pro svůj výkon a energetickou účinnost. Společnost Apple by u svých počítačů měla zhruba do dvou let plně přejít na procesory Apple Silicon.