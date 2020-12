E-shop na nákup dálničních známek v ČR nefunguje

Od. 1. prosince mělo být možné zakoupit elektronickou dálniční známku, což by opět posunulo Česko více do 21. století. Web edalnice.cz ale nefunguje. Po načtení se jen zobrazí zpráva: „Právě pro vás připravujeme nové funkce. Za okamžik bude hotovo. Zkuste to prosím za pár minut znovu.“ Ministr dopravy Karel Havlíček, který je kvůli e-shopu jistě na nohou už od tří ráno, řekl, že chtěli chránit stránky před přetížením. „To je běžný postup, který se dělá u podobných projektů. My jsme to spustili od půlnoci, jede to. V tuto chvíli jsme to ale překlopili do tohoto režimu, a to proto, že chceme bránit stránky před přetížením. Nikdy jsme neřekli, že od půlnoci bude vše fungovat a že bude ostrý provoz bez jakéhokoli přerušení. Budeme to pouštět průběžně. Ukázali jsme vám, že to funguje. Ale nechceme ten systém dostat pod tlak. Během jednoho a dvou dnů to pustíme do plného provozu. Nyní máme měsíc náskok“. Takže tak. „Jsme schopný národ, jen nám vládnou nemehla.“