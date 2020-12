8 nejlepších aplikací pro digitální nomády

I přesto, že se v současné době s termínem digitální nomád můžete setkávat čím dál tím častěji, tak mnoho lidí stále neví, co to vlastně znamená. Naprosto jednoduše řečeno se jedná o člověka, který je schopný pracovat na přenosném počítači, potažmo na internetu, a přitom dlouhodobě cestovat. Nejčastěji takovým způsobem pracují především živnostníci či podnikatelé, v ojedinělých případech ale také zaměstnanci v digitálních firmách. Pokud k digitálním nomádům vzhlížíte a chtěli byste se v budoucnu stát jedním z nich, tak se vám bude líbit tento článek. Podíváme se v něm na 8 nejlepších aplikací, které mohou digitální nomádi využít.

XE Currency Converter

I přesto, že se měny ve světě postupně sjednocují, tak pořád existují státy, ve kterých je měna unikátní. Jedním z těchto států je mimo jiné také České republika, kromě té ale také třeba Maďarsko a mnoho dalších světových států. Vzhledem k tomu, že digitální nomádové často cestují mezi různými státy, tak samozřejmě potřebují nějaký převodník měn. Těch najdete na internetu, ale také v App Storu hned několik. My jsme se v tomto článku rozhodli vyzdvihnout XE Currency Converter, který je k dispozici zdarma. Kromě toho, že si v této aplikaci můžete jednoduše nechat převést jednu měnu na jinou, tak můžete využít také možnost pro zobrazení toho, jak moc je váš směnný kurz výhodný v porovnáním s průměrem.

Skyscanner

V současné době vás může v určitých případech vyjít letecká přeprava levněji, než například kdybyste cestovali autem či autobusem. Letecká doprava se neustále rozrůstá a kromě toho je nutné zmínit, že se jedná o nejbezpečnější dopravu na světě, byť se to na první dobrou nemusí zdát. Pokud hledáte levné letenky do další destinace, popřípadě pokud se chcete vrátit zpět domů, tak můžete využít hned několik různých srovnávacích aplikací. Jednou z nich je Skyscanner, do kterého stačí vyplnit město, ze kterého chcete cestovat, a poté cílovou destinaci kdekoliv na světě. Aplikace vám poté zobrazí ty nejvýhodnější lety. Vzhledem k tomu, že jsou digitální nomádi velmi flexibilní, tak nemusí ani vyplňovat datum odletu či příletu, čímž ušetří ještě více.

Maps.me

Jestliže chcete někam cestovat autem, tak si můžete vybrat hned z několika různých navigačních aplikací. Mezi nejoblíbenější patří například Waze, anebo Google Mapy. Pravdou ale je, že tyto aplikace slouží doopravdy především k navigování, byť dokáží zobrazit i jiné informace. Teď si ale představte, že jste dorazili do nějakého města a nyní nevíte, co dál. Přesně v tomto případě vám perfektně poslouží aplikace Maps.me, která slouží jakožto podrobný průvodce po různých městech světa. Tato aplikace funguje mimo jiné i offline, což je první pár hodin po příletu do země naprosto klíčové. V Maps.me si můžete kromě průvodců po městech nechat zobrazit různé stezky pro hiking a další body zájmu, díky kterým budete schopni vaše okolí perfektně prozkoumat.

Booking.com

Dejme tomu, že už jste se do nějaké nové země s pomocí výše uvedených aplikací dostali. Skyscanner jste využili pro nalezení letenky, v rámci XE Currency Converter jste si přepočítali, kolik peněz chcete vybrat, a Maps.me vám poté pomohly v nalezení nejbližší restaurace. Nyní v ní tedy sedíte a vy začínáte přemýšlet, kde vlastně dneska složíte hlavu. I v tomto případě se můžete spolehnout na různé aplikace, v rámci kterých si můžete nechat zobrazit to nejvýhodnější ubytování. Naprosto skvělou a renomovanou aplikací je v tomto případě Booking.com, kde najdete největší databázi pro ubytování. Kromě levných hotelů si zde samozřejmě můžete vyfiltrovat také ty dražší. Zkrátka a jednoduše, ať už jako digitální nomád hledáte levné ubytování, popřípadě pokud jste někde na dovolené a chcete si objednat dražší pokoj, tak můžete Booking.com využít.

Google Překladač

Anglicky dneska umí kdekdo a ve finále se nejedná o něco extra, čím by se měli lidé chlubit. Dobrou zprávou je, že se právě anglicky dokážete domluvit v mnoha různých státech. Důležité je ale v tomto případě slovíčko „mnoha“ – existují totiž i takové státy, ve kterých anglicky lidé neumí vůbec, anebo úplně zřídka. I v tom vám dokáže pomoci Google Překladač. Kromě toho, že si do něj můžete stáhnout balíčky jazyků pro offline použití, tak jej můžete využít také pro překládání pomocí fotoaparátu v reálném čase, popřípadě pro překlad mluvených rozhovorů. Google Překladač dokáže pracovat prakticky se všemi světovými jazyky, a to relativně kvalitně. Google Překladač, popřípadě jakýkoliv jiný kvalitní překladač, je tedy pro digitálního nomáda nutností.

Airbnb

Výše jsme se zmínili o aplikaci Booking.com, pomocí které se můžete rychle a jednoduše ubytovat. V některých případech ale nemusí Booking.com stačit. Buď se můžete ocitnout v situaci, kdy poblíž žádné dostupné ubytování není, popřípadě v takové situaci, kdy je ubytování drahé. V tomto případě dokáže perfektně pomoci aplikaci Airbnb, která nabízí ubytování taktéž, každopádně na to ale jde trochu jinak. V rámci Airbnb totiž své ubytování nabízí samotní lidé a nikoliv hotely, atp. I díky tomu je pak ubytování často o mnoho levnější. Pokud se vám tedy nedaří ubytování najít, rozhodně vyzkoušejte Airbnb, se kterým byste měli být úspěšní.

Wikiloc

Jestliže se řadíte mezi digitální nomády, kteří si v určitých destinacích ve svém volném čase rádi projdou okolí, tak se vám bude líbit aplikace Wikiloc. Tato aplikace nabízí databázi všemožných tras pro hiking, a to jak těch populárních, tak méně známých. Všechny jednotlivé trasy jsou ověřené samotnými uživateli. Vaši trasu si poté můžete nechat zaznamenat – aplikace vám poté na konci zobrazí nespočet různých informací, například o průměrné rychlosti, překonaném převýšení či o ušlé délce. Kromě toho se pak díky nahrávání můžete jednoduše vrátit na startovací místo bez toho, aniž byste se ztratili.

WhatsApp

Žádnému digitálnímu nomádovi by v telefonu neměla chybět aplikace WhatsApp. S největší pravděpodobností už většina z vás WhatsApp zná, každopádně pro ty méně znalé se jedná o velice populární chatovací aplikaci, kterou používají lidé na celém světě. V některých státech světa není Facebook, potažmo Messenger, příliš populární. Lidé tedy často preferují WhatsApp, který mimo jiné nabízí taktéž koncové šifrování. Kromě toho se WhatsApp registruje přímo na vaše telefonní číslo, což má různé výhody. Ať už se tedy chystáte komunikovat s rodinou anebo s novými přáteli, které si na vaší cestě světem najdete, tak se vám rozhodně bude WhatsApp hodit.