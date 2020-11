Recenze UV sterilizátoru VMAX S1: Telefon bez virů a bakterií snadno a rychle

To, co by nás ještě před rokem nenapadlo řešit se nyní stalo běžnou součástí našich životů. Používání dezinfekčních gelů, antibakteriálních mýdel na ruce a ochranných pomůcek je v současné době na pořadu dne. Kromě našeho těla však vystavujeme virům a bakteriím také věci, které nosíme u sebe dnes a denně. Pro většinu z nás to je pak kromě klíčů a peněženky také mobilní telefon. Ten je však na rozdíl například od zmíněných klíčů poměrně složité vydezinfikovat a použití standardních dezinfekčních prostředků výrobci telefonů přímo zakazují, aby nedošlo k poškození přístroje. Existuje však bezpečná, rychlá a spolehlivá možnost, jak telefon za pár minut zbavit virů a bakterií. Pojďme se podívat na UV sterilizátor VMAX S1.

Sterilizátor, který nám dorazil na recenzi, je svými rozměry předurčen pro sterilizaci mobilních telefonů, a to až do velikosti 7″. Pozor, bavíme se o celkové velikosti přístroje, nikoli o velikosti jeho displeje. Samozřejmě do něj můžete dát také drobné předměty jako jsou klíče, peněženky nebo podobné věci, ovšem díky nízkému profilu zjistíte, že mobil je skutečně tím, co se do něj hodí nejlépe. Telefon můžete nechat vysterilizovat jak v obalu, tak i bez něj. Je důležité si uvědomit, že přístroj nijak viditelně nečistí samotný telefon a neodstraňuje z něj špínu, otisky prstů nebo cokoli dalšího. Sterilizátor funguje tak, že díky ultrafialovému záření zahubí vše živé, tedy v tomto případě především viry a bakterie, které jsou na povrchu telefonu. Poté, co se dokončí sterilizace, můžete telefon bez problémů vyčistit tak, jak jste zvyklí, bez toho, aniž by hrozilo, že viry a bakterie rozšíříte po místnosti.

Pokud chcete telefon sterilizovat, stačí jej vložit do sterilizátoru a ten zaklapnout. Jakmile jej zavřete, rozsvítí se UV světla a začne probíhat samotná sterilizace, což vám dává najevo také blikání červení diody na těle samotného přístroje. Sterilizace trvá šest minut a jakmile skončí, červeně blikající dioda začne svítit a vy můžete svůj telefon nebo cokoli jiného vytáhnout s tím, že je v rámci domácího použití sterilní. Samozřejmě se nebavíme o profesionální sterilizaci, kterou používají například lékaři. Ti však používají většinou parní nebo horkovzdušné sterilizátory, kde dosahuje teplota 160 a více stupňů po dobu několika desítek minut, což by telefon samozřejmě nepřežil.

UV sterilizace je velmi účinný způsob sterilizace, kterou sám používám na domácím bazénu a mohu říct, že od doby, co UV lampu mám, se množství chemie, které je nutné pro udržování vody, snížilo o 90 %. Na to, zda sterilizace skutečně funguje a probíhá tak jak má se podívali pánové z PC Revue ve velmi podrobném testu, během kterého vytvořili kvasinky a ty nechali vysterilizovat. Výsledek ukázal, že přístroj skutečně dokázal kvasinky zahubit. Výrobce pak slibuje odstranění až 99,9 % všech virů a jak se zdá, není důvod mu to nevěřit.

Pokud chcete mít jistotu, že telefon, se kterým je většina z nás v kontaktu téměř nepřetržitě a přikládáme si jej často na tvář, není kontaminovaný viry nebo bakteriemi, je UV sterilizátor VMAX S1 zajímavou volbou, jak toho dosáhnout. Nemusíte telefon vystavovat působení dezinfekčních přípravků, které jsou často velmi agresivní vůči oleofobní vrstvě displeje a mohou poškodit i další součásti telefonu. Sterilizace je bezpečná, účinná a poměrně rychlá. UV Sterilizátor VMAX S1 si můžete zakoupit za cenu 990Kč včetně DPH například na Spyshop24.cz