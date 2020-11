Recenze PreSonus Eris HD10BT: Skvěle hrající sluchátka za příjemnou cenu

V dnešní recenzi se podíváme na náhlavní sluchátka Eris HD10BT z dílny společnosti PreSonus. Právě ta nám totiž před pár týdny zapůjčila do redakce firma DISK Multimedia s.r.o., díky čemuž jsme se s nimi mohli velmi dobře seznámit, otestovat je a nyní vám v následujících řádících naservírujeme jejich finální hodnocení.

Balení

Přestože bývají balení u sluchátek poměrně nezajímavá, u PreSonus Eris HD10BT by byla škoda vám právě tuto věc blíže nepřiblížit. Balení těchto sluchátek je totiž skutečně skvělé a bez jakékoliv nadsázky snese srovnání i s několikanásobně dražšími produkty. Sluchátka nám do redakce dorazila ve velmi pěkné tvrdé papírové krabici s bočním magnetickým víkem, pod kterým se skrýval ještě další bytelný obal z plastu sloužící pro bezpečný transport sluchátek. Ta v něm pak byla klasickým způsobem složena s tím, že kromě nich byl v pouzdře ještě propojovací 3,5mm jack kabel a kabeláž pro nabíjení. Přihlédneme-li k ceně 3590 korun, které si prodejci za tato sluchátka účtují, nelze výrobce za balení nic jiného než pochválit. Učit by se v tomto směru od něj mohli i mnozí o poznání známější výrobci.

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do testování sluchátek, seznámím vás s jejich technickými specifikacemi. Za ty se totiž nemusí model Eris HD10BT vůbec stydět. Jedná se o klasická náhlavní sluchátka s poměrně velkými náušníky, u kterých jejich výrobce láká především na vynikající izolaci okolí, velmi dobře nastavený rozsah basů či celkovou pohodlnost sluchátek i při jejich relativně velkých rozměrech. Co se týče přesnějších technických specifikací, sluchátka nabízí 45mm drivery, frekvenční odezvu 20 Hz až 20 kHz, impedanci 40 Ohm či SPL 96 dB. Milovníky volnosti pak zcela určitě potěší, že se jedná o model bezdrátový, nabízející dle výrobce výdrž 16 hodin. Pokud by vám pak ani ta nestačila, lze sluchátka propojit se zařízením zajišťujícím zvuk přes klasický 3,5mm jack konektor, potažmo k propojení využít 6,3mm konektor, jelikož adaptérem na něj sluchátka v balení disponují. Pokud by vás pak zajímalo nabíjení, to je řešeno přes přibalený USB-A/micro USB kabel, což je řešení, které je sice již trochu zastaralé, na druhou stranu však ve světě i nadále hojně využívané. Kritizovat PreSonus za použití kabelu tedy dle mého názoru nemá příliš smysl.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zpracování a design

Fotogalerie PreSonus 6 PreSonus 7 PreSonus 8 PreSonus 9 +5 Fotek PreSonus 10 PreSonus 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem PreSonus 12 PreSonus 13 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Když jsem sluchátka poprvé vybalil a uchopil do ruky, jejich zpracování mě velmi mile překvapilo. Je na něm totiž skvěle vidět, že na nich výrobce v žádném případě nešetřil – ba právě naopak. Do rukou se mi dostala sluchátka vyrobená z kombinace kvalitně působícího kovu, tvrzeného plastu, měkkých výstelek a kůže, která s ohledem na tyto materiály zkrátka ani nemohou působit jinak než kvalitně. Použití kovu si nicméně vybralo svou daň ve formě malinko vyšší váhy, která by mohla být některým uživatelům na obtíž. Na druhou stranu si ale díky němu můžete být jistí, že vám sluchátka vydrží skutečně dlouho, jelikož jsou zcela evidentně konstruována s důrazem právě na odolnost. Ostatně, díky použití kovu v kloubech mezi náhlavním mostem a náušníky je například téměř nemožné je zde jakkoliv jednoduše poškodit. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o kůži na náušnících, která působí skutečně bytelně a tudíž myslím, že sluchátkům také zajistí velmi solidní ochranu. V krátkosti bych se ale rád ještě vrátil ke kovovým kloubům, které nejsou pevném, ale pohyblivé. Díky tomu tak jsou sluchátka velmi snadno “složitelná” a díky tomu i skvěle skladná. Ostatně, fotka sluchátek v přibalovaném pouzdře je této vlastnosti skvělým důkazem.

Kdybych pak měl zhodnotit design sluchátek, i za ten bych výrobce pochválil. Nejedná se totiž o žádný výstřední model, nýbrž o sluchátka, se kterými se nemusíte bát vyrazit jak například na běh, tak klasicky do společnosti mezi lidi. Svou roli hraje v tomto případě i jejich nenápadné barevné zpracování, kterému vévodí černá doplněná nerezovými – tedy de facto stříbrnými – doplňky. Osobně se mi dost líbí, že jsou nenápadně zpracovány i věci jako ovládací prvky na jednom z náušníků či štítky informující uživatele o tom, jaký náušník patří na jaké ucho. Zkrátka a dobře, jedná se o dospěle vypadající produkt, kterému nemohu jakožto fanoušek minimalismu vytknout zhola nic.

Testování

Na sluchátkách je samozřejmě suverénně nejdůležitějším prvkem zvuk a právě na ten se v následujících řádcích zaměříme. Ještě než tak učiníme, bych však v krátkosti rád výrobce pochválil za skutečně bleskurychlý proces párování sluchátek se zdrojem zvuku – v mém případě s iPhonem, iPadem a Macem. O spojení se – jak je již v dnešní době zvykem – stará Bluetooth ve verzi 5.0, který je jednak energeticky velmi úsporný a jednak i stabilní. Zřídkakdy se mi však u sluchátek s tímto typem Bluetoothu stane, že by se mi “na první dobrou” připojila k Macu doslova za pár vteřin. Párovací procesy u naprosté většiny z nich, které jsem v posledních měsících měl v uších, byly totiž otázkou několika desítek vteřin, nikoliv jednotek jako v případě PreSonusu. Jasně, jedná se o drobnost, kterou člověk vlastně ocení jen jednou – tedy při vytváření příslušného Bluetooth profilu, přes který se zařízení v budoucnu vždy připojuje při aktivaci. I tyto detaily ale zkrátka potěší, protože jen dokládají, že si dal výrobce na produktu záležet. Pokud by vás pak zajímal proces párování ještě více dopodrobna, probíhá jednoduše tak, že sluchátka nasadíte na hlavu, stlačíte tlačítko pro jejich aktivaci, chvíli vyčkáte a je hotovo. Není tedy třeba žádná aplikace a ani nic podobného, což je jistě fajn.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Abych si o zvukovém projevu sluchátek udělal co nejlepší přehled, snažil jsem se je v posledních zhruba dvou týdnech otestovat na co možná největším počtu různorodých skladeb ve snaze odhalit jejich slabiny. Ty jsem však ani přes důkladné hledání prakticky nenašel. Se všemi žánry si totiž poradí HD10BT bez jakéhokoliv problému a s jistotou sobě vlastní. Ať už se bavíme o tvrdém metalu, rapu, smyčcové klasice, taneční hudbě či snad hitům z dílny Karla Gotta, jen stěží byste hledali ve zvukovém projevu prvky, které by vám vyloženě vadily. Hloubky, výšky i středy totiž působí velmi přirozeným dojmem a to jak při nízké, tak i vyšší hlasitosti. Možná jen od basů jsem čekal ještě trochu větší grády, byť je za zklamání označit v žádném případě nemůžu. Mám ale zkrátka radši, když duní o trošičku více.

Co se týče pohodlnosti sluchátek, ta je díky měkoučkému propojovacímu mostu spolu s polstrovanými náušníky na velmi vysoké úrovni. Chvíli jsem si sice zvykal na váhu sluchátek, která se mi zdála trochu větší než na kterou jsem zvyklý, ale jakmile se s ní člověk trochu ztotožní, nemá sebemenší problém. Super je, že jsou veškeré polstry skutečně skvěle poddajné, díky čemuž prakticky není možné, aby vás jakkoliv tlačily. Díky měkkosti navíc náušníky skvěle obepnou vaše uši a tím vám zajistí pasivní potlačení okolního hluku nebo chcete-li laicky řečeno utlumení okolí. To sice není v žádném případě dokonalé, ale to ve výsledku od pasivního tlumení asi stejně nikdo nečeká. Pokud by vám nicméně pasivní tlumení okolního hluku nestačilo, disponují sluchátka i aktivním potlačením okolního hluku nebo chcete-li ANC, díky kterému dokáží “ softwarově odflitrovat” vnější zvuky a vy si tak jejich zvukový projev vychutnáte ještě lépe. ANC se na sluchátkách aktivuje pomocí přepínače na jednom z jeho náušníků s tím, že jeho funkčnost je opravdu velmi dobrá. Tlumení okolních zvuků je totiž při aktivaci této funkce velmi dobré a to bez jakýchkoliv výraznějších negativních efektů například ve formě zvýšeného šumu či podobných věcí, které sluchátka s ANC čas od času trápí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jako pozitivum bych dál určitě uvedl i to, že i přestože jsem měl sluchátka v posledních dnech na hlavě mnoho hodin, absolutně mě po nich nebolely uši, což mě u jiných modelů podobného typu často trápí. Zde je nicméně potřeba říci, že uši každého z nás jsou jiné a tudíž určitě neznamená, že moje nulové bolesti z otlaku znamenají nulové bolesti u všech uživatelů.

Není ale vše zlato, co se třpytí. Například takové ovládací prvky sluchátek mě částečně zklamaly. Výrobce je sice umístil vcelku intuitivně na pravý náušník, avšak umožňuje přes ně provádět jen pramálo úkonů – konkrétně zeslabování, zesilování a přetáčení skladeb dopředu či dozadu. Za více možností ovládání bych se tedy rozhodně nezlobil, protože je čas od času zkrátka fajn si vše potřebné vyřešit přímo na sluchátkách, než na telefonu. Rovněž by mi přišlo lepší, kdyby byly ovládací prvky spíše jen dotykové, než klasicky fyzicky klikací, protože by díky tomu sluchátka působila modernějším dojmem a právě díky dotykovým senzorům by je bylo možné naučit daleko více ovládacím prvkům na bázi délky dotyku.

Jelikož jsem mohl sluchátka testovat opravdu dlouho, zvládl jsem si udělat i solidní představu o výdrži jejich baterie. Výrobce v technických specifikacích produktu slibuje výdrž 16 hodin a tu mohu po testování potvrdit i já, byť musím jedním dechem dodat, že samozřejmě velmi záleží na tom, jakou hlasitost při poslechu preferujete. Na 16 hodin jsem se totiž dostal spíše při nižších, maximálně pak středních hlasitostech. Pokud pak budete poslouchat na vyšší hlasitost, výdrž sluchátek se bude samozřejmě zkracovat – byť ne nějak markantně. Na nejvyšší hlasitosti jsem se dostal zhruba na 13 až 14 hodin poslechu, což není vůbec špatný výsledek.

V krátkosti bych se ještě rád zaměřil na integrovaný mikrofon, kterým sluchátka samozřejmě také disponují. Ačkoliv nejsem úplně příznivcem telefonátů skrze tento typ sluchátek, musím uznat, že si v nich v žádném případě špatně nevedou. Integrovaný mikrofon je totiž na velmi slušné úrovni, díky čemuž vás protistrana slyší zpravidla velmi zřetelně – tedy minimálně v klasickém domáckém či kancelářském prostředí. Při používání venku sice kvalita integrovaného mikrofonu mírně upadá, ale to ve výsledku u většiny podobně řešených sluchátek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Sluchátka PreSonus Eris HD10BT jsou pro mě osobně velmi milým překvapením. Za poměrně příznivou cenu totiž nabízí skutečně spoustu muziky ve formě velmi kvalitního zvukového projevu, líbivého designu v kombinaci s kvalitním zpracováním, velmi slušnou výdrží baterie a bohatým balením. Pokud tedy hledáte bezdrátová sluchátka se skvělým poměrem cena/výkon a jste ochotni sáhnout po modelech z produkce o něco méně známých výrobců, než je třeba Sony, Bose či Beats, myslím si, že jste právě našli jednoho z nejlepších adeptů ke koupi. Zklamaní z něj zcela určitě nebudete.

Sluchátka PreSonus Eris HD10BT můžete zakoupit zde