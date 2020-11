PureVPN nabízí jedno z nejlepších VPN pro Mac a iPhone, nyní s 88% slevou v rámci Black Friday

Komerční sdělení: V poslední době se VPN služby stávají čím dál tím více oblíbenými. Někteří uživatelé však bohužel stále neví, z jakého důvodu by měli VPN používat, často navíc ani neví, co to vlastně VPN je. Zkratka VPN konkrétně znamená Virtual Private Network, česky přeloženo jakožto virtuální privátní síť. Díky VPN se můžete připojit k webovým stránkám s tím, že budete všemi možnými způsoby chráněni. Při využití VPN se připojíte k určitým serverům, které jsou rozmístěné různě po světě. Jednoduše tak můžete sedět doma v Česku, avšak určitá webová stránka vás uvidí jakožto uživatele, který se připojil úplně z jiného státu.

Zkrátka a jednoduše, pokud chcete být v dnešní době na internetu chránění, tak je využití VPN opravdovou nutností. Veškerá data, která skrze VPN projdou, jsou automaticky šifrovaná, kromě toho VPN skryje také vaši IP adresu. Služeb, které VPN nabízí, je na světě k dispozici opravdu nespočet. Pravdou ale je, že by poskytovatel o vás neměl sbírat žádná data, a to z podstaty funkčnosti VPN. Ve finále byste se tedy měli registrovat, zaplatit a hotovo – žádné další informace nesdílet. Bohužel, tyto zásady některé společnosti nerespektují a je složité najít perfektního poskytovatele. Výběr vám ale můžeme ulehčit – skvělým VPN poskytovatelem je například PureVPN, který momentálně nabízí akční slevy v rámci Black Friday.

PureVPN na Macu:

Proč PureVPN?

Jak už jsem zmínil výše, tak VPN slouží k tomu, aby vás na internetu udělalo anonymním. Během prohlížení webu by tak internetové stránky neměly být schopné zjistit vaši reálnou IP adresu, klasickou adresu, podrobnosti o prohlížeči a zařízení a jakékoliv další informace. Jak webové stránky, tak i případní hackeři při připojení skrze VPN jednoduše nezjistí, kdo jste, a tak vás žádným způsobem nebudou sledovat. Pokud se pro PureVPN rozhodnete, tak na vás čeká hned několik skvělých funkcí. Nutno podotknout, že aplikace PureVPN jez jablečných zařízení k dispozici jak na Macu, tak i na iPhonu a iPadu. Mimo jiné jej pak nainstalujete také na Windows, Linux či Android.

PureVPN v současné době nabízí více než 6500 serverů, ke kterým se můžete připojit. Skvělou zprávou poté je, že můžete PureVPN využít také pro obejití určitých omezení, které jsou spjaty s geolokací. Naprosto běžně se můžete například u her setkat s tím, že je nějaký vzácný předmět zdarma k dispozici pouze v zahraničí. S PureVPN se můžete do tohoto státu jednoduše přesunout, takže si vyberete vaši odměnu a je hotovo. Tak stejně můžete PureVPN využít například pro využívání určitých služeb, které jsou k dispozici třeba jen ve Spojených státech, či třeba ve Spojeném království. Jednoduše si v PureVPN určíte, kde se chcete nacházet, a je hotovo.

Black Friday

Dost možná máte již nyní o PureVPN zájem – jak už jsem zmínil výše, tak si tuto službu můžete momentálně předplatit o mnoho levněji, a to díky Black Friday. Konkrétně můžete nyní předplatné PureVPN získat s 88% slevou. Konkrétně se tato akce vztahuje na pětiletý plán, za který zaplatíte pouhých 79 dolarů, což vychází na 1.58 dolarů měsíčně (tzn. 35 korun měsíčně). Tato akce se rozhodně nebude brzy opakovat, takže s nákupem žádným způsobem neotálejte. Kromě pětiletého plánu si můžete předplatit také jednoletý, který vás vyjde na 50 dolarů, tedy na 4.16 dolarů měsíčně (tedy 90 Kč měsíčně) – v tomto případě je sleva 62 %. Pokud byste se rozhodli pro nákup mimo akce Black Friday, tak zaplatíte za jeden měsíc 10.95 dolarů (240 korun), což vychází na 131 dolarů za rok.

Další skvělé funkce

Pokud vás výše uvedené řádky k vyzkoušení PureVPN nepřesvědčily, tak pokračujte ve čtení – podíváme se ještě na několik dalších funkcí, které by vás mohly zajímat. S předplatným PureVPN tedy získáte perfektní ochranu na internetu, kromě toho můžete PureVPN využívat na 10 zařízeních najednou v jeden čas. Dále budete moci využít určité služby, které jsou klasicky k dispozici pouze v některých státech. Mnoho různých konkurenčních VPN služeb má často pomalé servery, což není případ PureVPN, který nabízí přes 6500 vysokorychlostních serverů – nemáte tedy šanci poznat, že byste vůbec byli k VPN připojeni. Připojení skrze PureVPN je poté šifrováno 256bit AES šifrováním, kromě toho si pak o vás PureVPN nevede žádné záznamy.

PureVPN na iOS: