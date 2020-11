Black Friday akce od iMyFone: Získejte až 80% slevu, iPhone 12 či poukázky na Amazon

Komerční sdělení: Prakticky každý internetový obchod má v současné době předvánoční Black Friday. Jak jistě víte, tak v rámci Black Friday mohou zákazníci získat různé produkty, služby či cokoliv jiného s výraznou slevou. Mnoho obchodů bohužel stávající ceny svých produktů uměle navyšuje, aby byla případná sleva větší. To však není ten případ u společnosti iMyFone, která se stará o vývoj všemožných programů pro správu vašich jablečných zařízení. iMyFone tak i v rámci předvánočního období připravilo akci Black Friday, v rámci které můžete získat zdarma iPhone 12, poukázky na Amazon anebo až 80% slevy na různé programy, které společnost nabízí. Pojďme se společně na akci podívat blíže.

Speciální Black Friday balíček 6v1

Konkrétně se společnost iMyFone rozhodla letošní předvánoční Black Friday rozdělit na čtyři „části“ – první je možnost získání šesti programů v ceně jednoho, tedy speciální 6v1 balíček od iMyFone na Black Friday. V rámci tohoto balíčku konkrétně získáte iMyFone LockWiper, Fixppo, D-Back, iTransor, AnyTo a Filme. Berte v potaz, že je počet dostupných balíčku omezený – v době psaní tohoto článku jich zůstalo jen něco málo přes 200. Za všech šest vyjmenovaných programů byste původně zaplatili 549.70 dolarů, nyní celý tento balíček můžete získat za neuvěřitelných a pouhých 89.95 dolarů. K dispozici jsou verze programů jak pro macOS, tak i pro Windows – každý uživatel si tedy přijde na své. Vše, co pro odemčení této slevy musíte udělat, je klepnout na tlačítko Share to Facebook to unlock the offer a sdílet akci na Facebook. Níže naleznete popis jednotlivých programů, které jsou součástí tohoto balíčku:

LockWiper: Naprosto jednoduchý program, který dokáže odstranit uzamčení zařízení na Apple ID, kromě toho dokáže odstranit kód

Kup jeden, získej druhý zdarma

V případě, že je pro vás výše uvedený balíček zbytečně drahý, popřípadě pokud zrovna sháníte jen jeden jediný program od společnosti iMyFone, tak vás zajisté uspokojí druhá část Black Friday akce. Konkrétně v rámci této druhé části získáte k jedinému programu druhý naprosto zdarma, což se opět více než hodí. Vsadím se, že si bez problémů váš „balíček snů“ najdete i vy. Konkrétně jsou k dispozici celkově tři balíčky, kdy zaplatíte jen za jediný program. Jedná se o následující:

LockWiper for iOS + Filme zdarma: $109.95 + $109.95 – $59.95

– D-Back + Filme zdarma: $109.95 + $109.95 – $69.95

– Fixppo + Filme zdarma: $69.95 + $109.95 – $49.95

80% SLEVY! Nejnižší ceny za celý rok

Třetí částí akce Black Friday od iMyFone jsou až 80% na mnoho dostupných programů. Díky této speciální slevě můžete na jednotlivých programech ušetřit až desítky dolarů. Konkrétně si můžete vybrat z následujících programů, které jsou ve slevě:

Filme: S pomocí tohoto programu můžete stříhat, upravovat a vytvářet naprosto nádherná videa, například z dovolených, apod.

S pomocí tohoto programu můžete stříhat, upravovat a vytvářet naprosto nádherná videa, například z dovolených, apod. AnyRecover: Obnovte data ze všemožných zařízení – z pevných disků, USB flash disků, SD karet, SSD disků, kamer a dalších.

Obnovte data ze všemožných zařízení – z pevných disků, USB flash disků, SD karet, SSD disků, kamer a dalších. AnyTo: Změňte si lokaci GPS vašeho iPhonu rychle a jednoduše.

Změňte si lokaci GPS vašeho iPhonu rychle a jednoduše. iTransor for WhatsApp: Přesuňte, obnovte a exportujte data z WhatsAppu (Business) rychle a jednoduše.

Přesuňte, obnovte a exportujte data z WhatsAppu (Business) rychle a jednoduše. Umate Mac Cleaner: Skvělá aplikace, pomocí které můžete zrychlit váš Mac či MacBook odstraněním různých dat, apod.

Skvělá aplikace, pomocí které můžete zrychlit váš Mac či MacBook odstraněním různých dat, apod. KeyGenius: Pokud jste zapomněli heslo vaší iTunes zálohy, popřípadě kód k vašemu iPhonu, tak vám pomůže KeyGenius.

Pokud jste zapomněli heslo vaší iTunes zálohy, popřípadě kód k vašemu iPhonu, tak vám pomůže KeyGenius. TunesMate: S pomocí této aplikace můžete jednoduše přenášet soubory mezi počítačem a iPhonem (a naopak).

S pomocí této aplikace můžete jednoduše přenášet soubory mezi počítačem a iPhonem (a naopak). Umate Pro: Permanentní odstranění dat z iOS nikdy nebylo jednodušší. Díky tomuto programu už nikdo a nikdy nenajde vaše data.

Permanentní odstranění dat z iOS nikdy nebylo jednodušší. Díky tomuto programu už nikdo a nikdy nenajde vaše data. iTransor Pro: Tato aplikace nabízí možnost přenosu až 18 různých typů dat mezi iPhonem, Samsungem, Huawei a dalšími.

Získejte iPhone 12 nebo poukázky na Amazon

Poslední, čtvrtá část Black Friday akce od iMyFone, je velmi zajímavá. Máte totiž možnost získat iPhone 12 či dárkové karty na Amazon. Určitě se ptáte, co vlastně musíte udělat pro to, abyste získali šanci nový iPhone 12 či poukázky na Amazon získat i vy. Prvně je tedy nutné, abyste si na této stránce zakoupili jakýkoliv produkt. Jakmile nějaký produkt zakoupíte, tak se automaticky objevíte ve slosování. Výherce bude poté vyhlášen na YouTube kanále iMyFone, a to 3 dny po ukončení této Black Friday akce. Konkrétně celá tato Black Friday akce od iMyFone běží do 4. prosince 2020, což je datum, do kterého se můžete do soutěže připojit. Všechny programy, balíčky a produkty jsou limitovány také kusově, takže rozhodně s nákupem neotálejte.