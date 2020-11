Recenze bezdrátových sluchátek FIXED Boom HD: Potěší příjemným zvukem i bezdrátovým nabíjením

Jak se blíží Vánoce, možná stále častěji přemýšlíte, čím obdarujete své blízké. Pokud uvažujete o nějakém „tvrdém“ dárku, který by mohl dělat radost delší dobu, možná by byla vhodná bezdrátová sluchátka. Při pohledu na nabídku vás ale může zachvátit panika. Jelikož toto příslušenství je jedno z nejoblíbenějších, trh je bezdrátovými sluchátky doslova přesycen a těžko odhalit, která stojí skutečně za to. Do rukou se mi dostala sluchátka od společnosti FIXED, a sice model Boom HD. Ten láká na zajímavou cenu, bezdrátové nabíjení a klasický vzhled. Pojďme se tedy podívat na to, zda sluchátka za tuto cenu skutečně stojí.

Obsah balení a párování

Nejprve se ale jako obvykle zaměřme na obsah balení. Sluchátka vám dorazí v bílomodré krabičce, která má boční magnetické zapínání. Za sebe musím říct, že tento způsob zabalení je mi ze všech absolutně nejsympatičtější. Produkt totiž otevíráte jako knihu a působí to na mě hrozně hezky. Na krabičce samozřejmě vidíte design sluchátek, označení modelu a logo značky FIXED. Na bocích pak různě pozorujete vyzdvihované vlastnosti produktu. K nim ale až později. Po otevření krabičky v ní naleznete samozřejmě sluchátka a nabíjecí krabičku. Dále také manuál, čtyři náhradní špunty a USB-C kabel. V balení vás tedy žádné překvapení nečeká, což ale vůbec nevadí. Spárovat sluchátka se smartphonem je pak velmi snadné. Začnete tak, že vyjmete sluchátka z nabíjecího pouzdra. Poté najděte v Bluetooth menu „FIXED Boom HD“. Jakmile na tuto položku kliknete, máte vyhráno.

Technické specifikace

Nyní krátce také k technickým specifikacím. Sluchátka disponují Bluetooth 5.0 a podporují protokoly A2DP, HFP, HSP, AVRCP a SPP. Co se týče formátu dekódování, chlubí se Fixed Boom HD SBC, AAC a APT-X. Taktéž vás jistě zajímá výdrž baterie, která rozhodně není špatná. Na jedno nabití vydrží sluchátka v uchu až 5 hodin, v pouzdře si pak nesete dalších 19 hodin. Pokud sluchátka vybijete, postačí je do krabičky pro plné nabití vložit na jednu hodinu. Sama krabička se pak nabije za 1,5 hodiny. Jelikož jde o špuntová sluchátka, rozhodně zamrzí absence odolnosti proti vodě, jelikož jejich perfektní sezení v uchu vybízí k používání při sportu. Ale bohužel. Krabička se vám díky svým malým rozměrům bez potíží vleze do každé kapsy, jelikož 62,3 x 38,2 x 28,8 mm je naprosto ideálních. Krabička má hmotnost 33,8 gramů. Každé sluchátko pak 4,5 gramu. Jste-li fanoušky bezdrátových technologií, jistě vás potěší možnost sluchátka nabíjet bezdrátovou cestou. Pokud doma máte bezdrátovou nabíječku, s nadsázkou můžeme říct, že dodávaný USB-C kabel můžete zahodit.

Design

Pokud pohlédneme na design krabičky, tak ten se mi zdá velmi povedený. Je totiž vyhotovena v matně černé barvě, dost jsou tedy eliminovány možné otisky. Také se mi zamlouvají zaoblené rohy, díky čemuž krabička skvěle padne do ruky a nemusíte se obávat, že by vám při vytahování z kapsy vypadla z ruky. Na její přední straně přirozeně vidíme LED diodu, která vás bude upozorňovat na stav baterie. Na její horní straně je k vidění logo společnosti Fixed, vzadu pak konektor na USB-C kabel. Samotná sluchátka se designově neliší od jiných špuntů. Samozřejmě je tu také dotyková plocha, která slouží k přeskakování skladeb, odmítnutí/zavěšení/přijmutí hovoru, snížení/zvýšení hlasitosti a spuštění/pozastavení. Na spodní straně také vidíte dva nabíjecí piny, které jsou v prohlubních. To působí problémy, jelikož sluchátka ne vždy zcela dobře zapadnou do krabičky, což může mít samozřejmě za následek, že se nebudou nabíjet. Po položení sluchátek do krabičky je tak na místě je prsty přitlačit. Magnet by také dle mého názoru mohl být silnější. Sluchátka vám při silnějším zatřesení z krabičky vypadnou.

Vlastní zkušenost

Pokud jde o sluchátka, vždy vás bude zajímat především zvuk. Sluchátka ve své cenové kategorii hrají velmi dobře za předpokladu, že máte rozumně nastavenou hlasitost. Při maximální hlasitosti sluchátka opravdu nepříjemně „řvou“, což má za následek zkreslení tónů. Při maximální hlasitosti je zvuk tedy opravdu nepříjemný a na poslech špatný. Pokud ale hlasitost nastavíte na nějakých rozumných 70 %, budete opravdu spokojeni. Při tomto nastavení totiž FIXED Boom HD nemají problém s výškami ani hloubkami a užijete si i obstojné basy, které by ale mohly být o něco lepší. Jde ale zkrátka a dobře o jeden z ústupků za nižší cenu. Byť píši o absenci voděodolnosti, rozhodl jsem to risknout a vzít sluchátka na běh. S žádným problémem jsem se nesetkal, ovšem tento postup vám nedoporučuji, jelikož se může ledacos stát. V uchu mi ale drží naprosto perfektně, což se například o AirPodech říct nedá. Jako drtivá většina bezdrátových sluchátek je i zde samozřejmě handsfree. Nemusíte se bát, že by vás protistrana neslyšela ani v místě, kde bude o něco rušněji. Osobně mě nadchlo, jak rychle jsou sluchátka schopná navázat komunikaci se zařízením. Jakmile jsem je vytáhl z krabičky, kolikrát už začala hrát ještě dříve, než jsem je strčil do uší. Občas se to ale nepovede. V tomto případě je na místě mít nějakým rozumným způsobem nastavenou hlasitost, jelikož se dost snadno může stát, že se leknete.

Závěr

Bezdrátová sluchátka FIXED Boom HD jsou skvělým kusem příslušenství za rozumné peníze. Dost se mi líbí zpracování, zvuk i výdrž baterie. Zamrzí absence odolnosti proti vodě a poněkud hloupě umístěné nabíjecí piny. Sluchátka jsou to ale výborná a za XXXX rozhodně stojí. Pokud tedy hledáte sluchátka v této cenové kategorii, zde se nezmýlíte.