HomePod se zřejmě dočká historicky prvního jailbreaku

Ačkoliv má jailbreaking naprostá většina jablíčkářů spojený s iPhony, využitelný je i na jiných zařízeních. Mezi ty se velmi pravděpodobně již brzy zařadí i HomePod, jehož zabezpečení se dle všeho podařilo vývojářům stojícími za jailbreakem Checkra1n prolomit. Vyplývá to alespoň z tweetu jednoho z nich, který sdílel snímek terminálového kona na macOS, ze kterého lze vyčíst připojení napojení právě na software HomePodu.

Podle dostupných informací to vypadá, že je jailbreak dostupný zatím jen na původní verzi HomePodu z roku 2017 a nikoliv pro HomePod mini. Na tom ostatně není prakticky nic překvapivého, jelikož původní HomePod využívá čipset Apple A8, který je vůči jailbreaku relativně zranitelný – tedy minimálně na iPhonech. Nebylo by tudíž překvapením, kdyby byly jeho slabiny využity i v tvorbě jailbreaku pro HomePod.

Hello Homepod, meet checkra1n.

Huge thanks to @DanyL931 for helping to get this running. pic.twitter.com/FjH7253RFR

— L1ngL1ng (@_L1ngL1ng_) November 19, 2020