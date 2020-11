Seznamte se s VideoMic NTG, jedním z nejlepších přídavných mikrofonů s MFi certifikací

Přestože jsou interní mikrofony iPhonů, iPadů či iPodů touch pro základní záznam zvuku zcela dostačující, s přídavnými mikrofony se rovnat nemohou. Jejich kvalita je totiž citelně převyšuje, díky čemuž jsou využívány prakticky každým, kdo to se svou tvorbou, ve které hraje zvuk jednu z hlavních rolí, myslí vážně. Skvělou volbou je pro jablíčkáře nově i mikrofon VideoMic NTG, který je dlouhodobě označován za jeden z nejuniverzálnějších směrových mikrofonů na trhu. Vhodný je totiž jak pro podcasty, vlogy, potažmo audio či videohovory.

V minulosti bylo možné mikrofon s mobilními zařízeními z dílny Applu poháněnými operačními systémy iOS a iPadOS propojit jen pomocí 3,5mm jack konektoru. Ten se však z iPhonů poroučel již v roce 2016, kvůli čemuž se stala využitelnost mikrofonu pro jablíčkáře značně problematická. To se však nyní naštěstí mění. VideoMic NTG se totiž dočkal updatu firmware (ke stažení zde), díky kterému je nyní schopen fungovat i při připojení přes Lightning port. K tomu skvěle poslouží například kabel SC15 z dílny RODE disponující koncovkami USB-C a právě Lightning. Třešničkou na dortu je pak to, že výrobce získal pro mikrofon dokonce i certifikaci Made For iPhone (MFi) vydávanou přímo Applem, která u něj zaručuje stoprocentní kompatibilitu s mobilními jablečnými zařízeními. Samozřejmě nicméně platí, že kromě Lightningu je stále možné mikrofon připojit i přes 3,5mm jack, má-li jej využívané zařízení stále.

Mikrofon připojený k jablečnému mobilnímu zařízení lze pro záznam zvuku využít v jakékoliv aplikaci stažené z App Store, potažmo s nativními aplikacemi z dílny Applu. Kromě toho u něj zcela určitě oceníte i dvojí způsob audiopřenosu mezi mikrofonem a iOS/iPadOS zařízením, kdy lze vyjma USB-C/Lightningu využít i možnost připojení sluchátek s 3,5mm jackem přímo k mikrofonu, díky čemuž budete mít o zaznamenávaném zvuku naprosto vynikající přehled. A pokud by vám záznam nevyhovoval, můžete jej rovnou upravit pomocí variabilního otočného ovladače přímo na těle mikrofonu.

Další zajímavou vychytávkou je funkce The Safety Channel, která lze zjednodušeně popsat jakožto druhou stopu audia zaznamenávanou s 20db útlumem oproti hlavnímu záznamu. Tím je zajištěno, že například při prudkém zvýšení hlasitosti zaznamenávaného zvuku lze vcelku snadno v postprodukci odstranit zkreslení, kterému se hlavní stopa při podobných změnách hlasitosti záznamu zpravidla nemůže vyhnout. Využívat však lze mikrofon i zcela standardně – tedy jako klasický hi-endový kousek s vlastní 24bit/48kHz AD konverzí a jednostopovým záznamem audia, který je na velmi vysoké úrovni.

Na své si přijdou i Androiďáci

Kromě mobilních zařízení z dílny Applu je mikrofon skvěle využitelný i s fotoaparáty či telefony s OS Android, ke kterým je lze připojit pomocí kabelu RODE SC16 s koncovkami USB-C/USB-C. Příjemnou zprávou pro majitele Androidů je zcela určitě to, že výrobce mikrofonu neustále pracuje na jeho softwarovém vylepšení, která se projevují mimo jiné na zvyšování kvality zaznamenávaného zvuku. Instalace nových firmwarů mikrofonu jsou tedy rozhodně na místě, stejně jako jeho nákup v případě, že to se záznamem zvuku myslíte vážně.