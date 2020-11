Společnost Nvidia rozšiřuje vlastní technologii DLSS 2.0, tedy Deep Learning Super Sampling, do dalších čtyř her. Konkrétně pak jde o Call of Duty Black Ops Cold War, War Thunder, Enlisted a Ready or Not. V podstatě jde o zlepšení kvality obrazu a výkonu na lokálním počítači za pomoci umělé inteligence v cloudu. Tuto technologii podporuje v současné době na 30 her. Mezi dalšími má být například Cyberpunk 2077, pokud se ho tedy někdy dočkáme.