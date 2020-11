Nový MacBook Air s M1 má dvakrát rychlejší úložiště než jeho předchůdce

Po včerejším spuštění prodejů nových Maců s čipy M1 se internet pozvolna plní nejrůznějšími testy, které mají dokázat nebo naopak vyvrátit jejich vlastnosti, o kterých hovořil minulý týden Apple na poslední letošní Keynote. Před pár hodinami se objevil například velmi zajímavý test zaměřený na rychlost SSD, kterou Apple minulý týden velmi vychvaloval. A jak se zdá, ve chvále nepřeháněl.

Minulý týden se při odhalení MacBooku Air s čipem M1 chlubil Apple tím, že je jeho SSD úložiště zhruba dvakrát rychlejší než tomu bylo u MacBooků Air 2019 a jarní edice 2020. Tato slova nyní potvrzují i první testy prováděné přes aplikaci Blackmagic Disk Speed Test, podle které je schopno úložiště v novince zapisovat rychlostí 2190 MB/s a číst rychlostí 2675 MB/s. Starší Airy přitom zvládají ve stejném testu jen 1319 MB/s při čtení a 1007 MB/s při zápisu, za což byly ostatně tyto stroje i tvrdě kritizovány. Počítače ve stejné cenové kategorii mají totiž SSD disky o poznání rychlejší a co víc – rychlejšími SSD jsou osazeny i MacBooky Air 2018. Apple tedy u novějších MacBooků Air šetřil na nesprávných místech.

Velmi rychlé úložiště dorazilo do Maců s M1 díky vylepšenému řadiči úložiště M1 a vylepšené flash technologie. Nutno nicméně podotknout, že nic jiného než výrazné zlepšení Applu u novinek vlastně ani nezbývalo, jelikož by je pomalejší disky limitovaly více než kdykoliv předtím. Macy s M1 totiž zrychlily celkově, takže by jakákoliv jejich součást, která by nešla stejným směrem, byla pro ně zbytečnou kotvou.