Recenze JBL Clip 4: Mobilita na prvním místě

V dnešní recenzi se podíváme na další letošní novinku od JBL, kterou je již 4. generace bezdrátového reproduktoru JBL Clip, který plní roli velice dobře přenosného modelu, který můžete mít kdykoliv u sebe. S ohledem na velikost nejde o tak kompaktní model, jako minulý víkend testovaný JBL Go 3, větší velikost však s sebou přináší výhody v podobě lepší výdrže baterie a (snad) také hutnějšího zvukového projevu.

Specifikace

Fotogalerie JBL Clip 4 promo (1) JBL Clip 4 promo (2) JBL Clip 4 promo (3) JBL Clip 4 promo (4) +3 Fotek JBL Clip 4 promo (5) JBL Clip 4 promo (6) Vstoupit do galerie

O zvukovou produkci se stará 1,5″/40 mm dynamický měnič disponující frekvenčním rozsahem 100 Hz – 20 kHz a celkovým výkonem 5 W. O provoz pak integrovaná baterie o kapacitě 3 885 Wh, která dokáže reproduktor napájet elektrickou energií po dobu až 10 hodin, v závislosti na způsob použití. Nabíjení baterie trvá necelé tři hodiny a reproduktor se nabíjí za pomocí USB-C konektoru. Reproduktor podporuje Bluetooth ve verzi 5.1, disponuje certifikací odolnosti IP67 a je k dispozici v mnoha barevných variantách. Relativně kompaktní reproduktor váží 239 gramů .

Provedení

Stejně jako v případě minulý týden testovaného JBL Go 3, i zde není JBL moc co vytýkat v souvislosti s dílenským zpracováním a provedením reproduktoru. Tělo reproduktoru je potažené již tradiční textilií s výrazným a vystouplým pogumovaným logem LBL. Kolem dokola reproduktoru se nachází hliníkový rám, který na horní straně reproduktoru přechází v karabinu, díky které je možné Clip 4 přichytit například za batoh. Na spodní straně najdeme konektor na nabíjení. Ovládací prvky se nachází na dvou místech a to na horní straně a na boku se zadní strany, viz. galerie.

Ovládání

Ovládání reproduktoru je stejně základní, jako u modelu Go 3. Na čelní straně najdeme tlačítko play/pause a dvojici tlačítek pro ovládání hlasitosti a přepínání přehrávaných písniček. Na zadní straně pak najdeme tlačítko pro vypnutí/zapnutí reproduktoru a tlačítko pro párování. Reproduktor nedisponuje žádnými dalšími funkcemi, proto jsou ovládací prvky relativně přímočaré. Zpětná vazba tlačítek je dobrá a jejich manipulaci není co vytknout.

Kvalita zvuku

Zvukový projev je reproduktoru je o něco příjemnější a hutnější, než u minulý týden testovaného JBL Go 3. Může za to především nepatrně větší měnič, který se tak dokáže lépe popasovat s přehrávanou hudbou. Basy stále nejsou nic extra silného, u takovéhoto reproduktoru to však není na škodu, neboť výrazné basy obvykle dokáží negativně ovlivnit celkové vyznění reproduktoru. Zvukový projev je příjemný, přiměřeně čitelný a vyvážený. Zvukový projev ze při maximální hlasitosti začíná trochu rozpadat, to však není nic neobvyklého. Vzhledem ke tvaru a konstrukci reproduktor vybízí k tomu, aby byl při přehrávání umístěný měničem směrem vzhůru, což subjektivně není nejideálnější poloha vzhledem ke kvalitě poslechu. Reproduktor nejlépe zní, když jej posloucháte zpříma. Při poslechu kdy reproduktor leží na zádech se některé detaily poměrně ztrácí a poslech není tak příjemný.

Závěr

JBL Clip 4 je jakousi nadstavbou modelu Go. Za zhruba 7 stovek navíc dostanete podstatně lepší výdrž baterie, o něco málo větší měnič s teoreticky lepšími vlastnostmi a především s klipem, který vám umožní reproduktor pověsit na co budete potřebovat. Tvar reproduktoru je bohužel poněkud nešťastný a jeho orientace v položené poloze nenabízí nejlepší možnou kvalitu poslechu. Zamrzí také absence některých doprovodných funkcí, jako je například podpora pro připojení více zařízení či integrovaný mikrofon pro konferenční hovory.