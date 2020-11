Recenze JBL Go 3: Povedené oživení nejpopulárnějšího bezdrátového reproduktoru od JBL

Společnost JBL letos masivně inovovala svou produktovou nabídku a nových generací se dočkaly takřka všechny páteřní produkty z nabídky. Mezi nimi nemůže chybět ani třetí generace reproduktoru Go, který je nejlevnějším bezdrátovým reproduktorem v nabídce JBL a vzhledem ke svým kvalitám je i velice oblíbený. Na to, jak se povedla třetí generace, se podíváme níže.

Specifikace

O zvukovou produkci se u tohoto JBL GO 3. generace stará dynamický měnič o velikosti 1,5″ (43 x 47 mm), který disponuje frekvenčním rozsahem 110 Hz – 20 kHz a celkovým výkonem 4,2 W. O provoz se pak stará integrovaný akumulátor o kapacitě 2,7 Wh, který v provozu vydrží až pět hodin, v závislosti na způsobu použití reproduktoru. Nabíjení prostřednictvím USB-C konektoru pak trva zhruba dvě a půl hodiny. Reproduktor bohužel nepodporuje funkci Quick Charge. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 5.1, odolnost proti vodě a prachu pak zaručuje certifikace IP67. Reproduktor je skutečně kompaktní a se svou vahou 209 gramů tak velice snadno přenositelný. Je k dispozici v celé řadě barevných odstínů a variant, takže si vybere skutečně každý.

Provedení

Na první pohled reproduktor zaujme výrazným designem, který je navíc u našeho testovaného modelu skutečně křiklavý. Kombinace výrazných barev dělá reproduktor skutečně nepřehlédnutelným. Ruku v ruce s tím jde i provedení. Celý reproduktor je obalený to hrubě texturované textilie s výraznými gumovými či silikonovými prvky. Na čelní straně najdeme výrazné logo JBL, na horní straně základní ovládací tlačítka. Na pravém boku je hlavní ovládací panel, na zadní straně pak pogumovaná plocha, která zřejmě slouží k ochraně reproduktoru při jeho položení. Překvapivě však docela klouže, na to je tedy třeba dávat trochu pozor. Daleko lepší jsou protiskluzové proužky na spodní straně, ty už fungují tak, jak mají. Na levém boku reproduktoru se pak nachází látkové poutko s gumovou výztuhou, reproduktor si tak můžete zavěsit či připnout například k batohu. Provedení jako takové je na špičkové úrovni, vše je perfektně slícované, texturovaný látkový obal působí velice kvalitně a tlačítka mají přesný a příjemný chod.

Ovládání

Jak již padlo výše, plochy pro tlačítka jsou u tohoto modelu celkem dvě. Na pravém boku najdeme tlačítko pro vypnutí/zapnutí reproduktoru a Bluetooth párování. K ovládání hudby pak slouží trojice tlačítek na horní straně reproduktoru. Najdeme zdě tlačítko play/pause a pak kombinovaná tlačítka pro úpravu hlasitosti či posouvání přehrávaných písniček. Reproduktor neobsahuje mikrofony, není zde tedy funkcionalita potřebná pro konferenční hovory.

Zvuk

JBL Go 3 je nejlevnější přenosný reproduktor od JBL, to je třeba brát v potaz při hodnocení zvukového projevu tohoto mini reproduktoru. A je to právě velikost, na které zvuk tohoto reproduktoru stojí a padá. Fyzika se bohužel obejít nedá a malý měnič má tak relativně omezené schopnosti, což se zde v některých ohledech naplno projevuje. Zvuk jako takový je velmi příjemný, poměrně detailní a zejména vokály skvěle vynikají. Může za to relativně slabá basová složka, kterou maličký měnič jednoduše není schopný efektivně vytvořit. Při přehrávání na běžnou (40-70%) hlasitost je nějaký náznak basů cítit, jakmile se však reproduktor vybudí k maximální hlasitosti, jakékoliv stopy po nižších zvukových frekvencích zmizí a zvuk je postavený především na výraznějších výškách a středech. Velmi však závisí také na tom, kam a jak reproduktor umístíte a jak mu dovolíte rezonovat. Při vyšších hlasitostech je zvuk čím dál tím více plochý, čitelnost si však jakž takž zachovává. Zde však velmi záleží na tom, jakou hudbu posloucháte.

Závěr

JBL Go 3 je na svou cenu povedený reproduktor, který nabízí překvapivě mnoho pozitivních vlastností. Jde zejména o design (který je ovšem subjektivní) a provedení, které je bezchybné. Zájemci si navíc mohou vybrat z celé řady barevných variant. Potěší certifikace odolnosti IP67 a kompaktní velikost. Zvukový projev také není nikterak špatný, pokud tedy jediné o co vám jde, je výrazný basový přednes – v tomto případě s JBL GO 3 příliš spokojení nebudete. Pokud však hledáte malý, relativně levný a obecně dobře znějící reproduktor, který budete moci nosit neustále s sebou a poslouží jako zdroj podkresové hudby od které nebudete očekávat tu nejvyšší zvukovou kvalitu, chybu s tímto modelem rozhodně neuděláte.