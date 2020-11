Na novou generaci Maců s M1 se těší i velká jména Hollywoodu

Jestli existuje oblast, v níž si Apple se svými Macy postupem let získal obrovskou míru popularity, je jí prostředí filmového průmyslu. Alespoň jedno logo s nakousnutým jablkem svítí snad v každém profesionálním i amatérském kinematografickém studiu a vypadá to, že nějakou dobu ještě i svítit bude. Nedávno představená zařízení s procesorem M1 totiž začínají mezi filmaři sklízet první reakce a patrně se jich nemohou dočkat ani velká hollywoodská jména.

Velkým optimistou ohledně nové generace Maců je podle nového rozhovoru s prestižním magazínem Hollywood Reporter například člen slavné Akademie filmového umění a věd a viceprezident inovací v technologické společnosti Frame.io Michael Cioni. Dle jeho slov Apple po dekádě, které dominoval ze strany zábavního průmyslu často kritizovaný Mac Pro z roku 2013 a o něco později na vývojáře zaměřený Mac Pro z roku 2019, konečně zase začal naslouchat potřebám kreativních profesí, mezi které se filmařina řadí. Sám ocenil fakt, že Apple tento sektor dokonce zmínil během svého keynote, což dle něj vrhá na budoucnost Macu v kreativních profesích „pozitivní narativ“. A pochválil si i to, jak mu výkon, který implementace čipů M1 přináší, pomůže při používání více náročných aplikací najednou. „Při práci mívám běžně v ten samý moment otevřený Resolve, Final Cut, Frame.io, Adobe a Nuke. S M1 mi to Apple značně ulehčí,“ doplnil.

Pro zmíněný magazín se k novým Macům vyjádřil i na Emmy nominovaný filmový editor Harry B. Miller. „Nový Mac mini může být pro filmařskou komunitu obrovská věc. Většina průmyslu funguje na zastaralém hardwaru nebo používá Mac z roku 2013, to vše by ale podle mě mohl Mac mini s tím novým čipem jednoduše a celkem levně nahradit,“ zmínil Miller na adresu nového Macu. „Například Fox Studios neustále renovují stará zařízení dokupováním nových CPU a pamětí. Nyní vyjde levněji je všechny nahradit s novým Mini,“ uvedl v rozhovoru. Sám si pak plánuje nový Mac mini koupit a upgradovat tak svou starší verzi, kterou dle svých slov v posledních 18 měsících používal pro veškerou práci, kterou na různých projektech dělal. „Mac mini by mohl nahradit i iMacy, do kterých se v poslední době kvůli nutnosti pracovat z domova hodně investovalo,“ řekl také v souvislosti se současnou pandemickou situací. Mac mini s procesorem M1 by dle něj navíc mohl filmařům značně urychlit jak renderování, tak i kompresi videí, tedy dvě nejkritičtější fáze práce filmových editorů.

Jakkoli je zatím osud nových Maců ve filmovém průmyslu otázkou budoucnosti, slova Cioniho i Millera rozhodně stojí za zvážení. Jak totiž ukazují nejnovější analýzy, výkon, tedy hlavní přednost nových zařízení, na kterou se oba v rozhovoru odkazují, s použitím Apple M1 patrně jen poroste. A k tomu navíc za velmi přijatelnou cenovku – co se Macu mini týče, jen ten vyjde v základní verzi na 699 dolarů, respektive 21 990 Kč v tuzemských obchodech.