Je to již několik let nazpátek, co Apple přidal do operačního systému macOS nativní aplikaci Diktafon. Pokud jste předtím chtěli nějakou podobnou aplikaci využít, tak jste ji museli stáhnout z App Storu. I přesto, že je nativní Diktafon součástí macOS, tak uživatelé často dávají přednost alternativním aplikacím, a to především kvůli rozšířeným funkcím. Apple se v rámci macOS Big Sur rozhodl na Diktafonu alespoň trošku zapracovat a přidal možnost, pomocí které si můžete veškeré nahrávky jednoduše vylepšit. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak na Macu vylepšit záznamy v Diktafonu

Chcete-li na vašem Macu či MacBooku vylepšit záznamy v aplikaci Diktafon, tak se ve finále nejedná o nic složitého. Pouze je tedy nutné, abyste měli aktualizováno na poslední verzi macOS 11 Big Sur. Jestliže tuto podmínku splňujete, tak se stačí držet následujícího postupu:

Prvně je nutné, abyste v rámci macOS otevřeli nativní aplikaci Diktafon. K otevření můžete použít Spotlight (lupa vpravo nahoře či zkratka Command + mezerník), popřípadě ji najdete v Aplikacích.

Jakmile Diktafon otevřete, tak v levém menu klepnutím označte záznam, který chcete vylepšit.

který chcete vylepšit. Poté, co záznam označíte, tak v pravém horním rohu klepněte na tlačítko Upravit.

Po klepnutí se zobrazí nové okno, ve kterém můžete záznamy upravovat.

Nyní pro vylepšení záznamu klepněte vpravo nahoře na ikonu kouzelné hůlky.

Po klepnutí na kouzelnou hůlku se její barva změní na modrou, což značí, že se záznam vylepšil.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete jednoduše na vašem macOS zařízení vylepšit záznamy v rámci aplikace Diktafon. Poté, co vylepšení aktivujete, tak už vám nezbývá nic jiného, než si samotný záznam pustit, abyste si mohli všimnout rozdílu. Konkrétně by po vylepšení mělo dojít k odstranění šumu a dalších rušivých zvuků, všeobecně by měl být zvuk o mnoho čistší. Pokud jste s výsledkem spokojeni, tak vpravo dole nezapomeňte klepnout na tlačítko Hotovo, čímž se změny uloží. Stejným způsobem můžete popřípadě automatické vylepšení také deaktivovat.