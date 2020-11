Vybíráme nejlepší zlevněné příslušenství od Applu k Vánocům

Polovina listopadu je tady a tak nastává čas na výběr vánočních dárků. Ať už hledáte vhodný dárek pro někoho ze svých blízkých nebo přemýšlíte, co si pod stromeček přát, mohly by vám následující tipy pomoci při výběru. V tomto článku se zaměříme výhradně na originální příslušenství od Applu, které momentálně pořídíte ve slevě.

Apple pouzdra pro iPhone

Hledáte dárek do tisícovky? Pak by vám neměly uniknout originální silikonové kryty Apple pro iPhony. Pokud chcete sobě nebo někomu ze svých blízkých dopřát větší luxus, sáhněte po krytu Apple Folio z pravé kůže.

Apple pouzdra pro iPad

Vhodným dárkem, za který neutratíte tisíce korun, může být také originální kryt pro iPad. Apple Smart Cover a Smart Folio pro iPady Pro poslouží nejenom jako ochrana displeje tabletu, ale zároveň i jako stojánek. Pro všechny, co berou iPad Pro s sebou na cesty, se hodí kvalitnější ochrana v podobě koženého Apple Sleeve, který má navíc ještě kapsu pro Apple Pencil.

Originální řemínky Apple

Mezi uživateli Applu se říká, že řemínků pro Apple Watch není nikdy dost. A je to pravda. Jenže slevy na originální řemínky pro Apple Watch nebývají často, ale když už se nějaké objeví, tak většinou stojí za to. To platí i tentokrát. Levněji pořídíte luxusní Článkový tah, Milánský tah i klasické silikonové řemínky. U ocelových řemínků si můžete vybírat mezi Silver a elegantní Space Gray variantou. Obecně jsou řemínky dostupné ve velikostech 38mm/42mm a 40mm/44mm.

Apple Smart Battery Case

Obal s baterií v jednom přímo z dílny Applu, takže nabízí dokonalou integraci s iOS. Battery Case prodlouží výdrž iPhonu o 50 % a podporuje bezdrátové i rychlé nabíjení. Navíc nabízí speciální tlačítko pro spuštění fotoaparátu na iPhonu a snadné focení i natáčení videa.

Apple Watch Series 3

Apple Watch jsou sice samostatný produkt, zároveň ale figurují i jako příslušenství pro iPhone, proto v našem výběru nesmí chybět. Apple Watch Series 3 jsou stále skvělé chytré hodinky s dostatečným výkonem, které hlavně seženete za super cenu. Takže jako dárek k Vánocům pro nějakého majitele iPhonu jsou přímo ideální.

Apple Watch Series 5

Pokud byste chtěli modernější design, větší displej funkce navíc a funkce navíc, pak sáhněte po Apple Watch Series 5. Těm už nechybí ani funkce pro měření EKG, kompas, větší paměť a především Always-on displej.

AirPods 2

V našem výběru nesmí chybět ani AirPods 2, které stále patří mezi nejoblíbenější bezdrátová sluchátka vůbec. Skvěle si rozumí se všemi Apple produkty od iPhonu, iPadu, přes Apple Watch a Mac, až po Apple TV a další. Spárujete je ale samozřejmě i s produkty jiných značek. U AirPods 2 si můžete vybrat mezi levnější variantou s klasickým pouzdrem a variantou s pouzdrem pro bezdrátové nabíjení.

AirPods Pro

Jestliže ale chcete špuntová sluchátka s aktivním potlačením hluku, režimem propustnosti, voděodolností a dalšími vychytávkami jako prostorový zvuk, pak určitě sáhněte po AirPods Pro. Teď před Vánoci jejich cena výrazně klesla, takže jako dárek pod stromeček jsou přímo ideální.

Magic Mouse 2

Elegantní, minimalistická a stále futuristická. Magic Mouse 2 ladí po designové stránce k Macům přímo dokonale. Ne každému však padne do ruky. Ti, co si ji oblíbí, si ji mnohdy nemůžou vynachválit. Nabízí totiž praktická dotyková gesta, která je ještě možné rozšířit pomocí aplikací. Na výběr je mezi bílou a vesmírně šedou variantou – obě jsou teď ve slevě.

Magic Keyboard

K Magic Mouse skvěle ladí také Magic Keyboard. Bezdrátová klávesnice od Applu s numerickou částí cílí hlavně na příznivce minimalismu. Absence podsvícení kompenzuje skvělá výdrž, Lightning port, pohodlné klávesy, hliníkové tělo, skvělá kompatibilita s Macem a hlavně české rozhraní kláves. Vybrat si můžete buďto klasickou stříbrnou variantu nebo opravdu elegantní vesmírně šedou.

Beats Solo Pro

Značka Beats patří přímo pod Apple a proto v našem výběru jablečných dárků nesmí chybět. Beats Solo Pro patři mezi ty nejelegantnější bezdrátová náhlavní sluchátka od Beats. Potěší ale nejenom povedeným designem, nýbrž i celou řadou pokročilých funkcí jako například ANC, režim příposlechu, až 40hodinová výdrž baterie, rychlé nabíjení, sdílení zvuku, skvělý dosah a taky dokonalé propojení s Apple produkty.