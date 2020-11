Rozhovor s prodejcem Garminu nejen o tom, co vše jejich hodinky umí a kdo si je kupuje

Sám nosím na zápěstí Garminy již řadu let a čas od času se mě někdo ptá, co vlastně tyto hodinky dokáží a proč zrovna Garmin, aktuálně model Marq Drive. Abych na to nemusel odpovídat sám, pozval jsem si na rozhovor Lukáše Lulka ze společnosti Helvetia Hodinky, která je prémiovým prodejcem značky Garmin. Společně jsme se pobavili nejen o tom, co vše Garmin umí a jaké edice jsou aktuálně k dispozici, ale také o hlavních rozdílech mezi Garminem a Apple Watch. Pokud jste tedy po nějakých inteligentních hodinkách od Garminu v poslední době pokukovali, pak věřím, že vám tento rozhovor přijde vhod.

Dobrý den Lukáši, mohl byste se prosím představit našim čtenářům? Jak jste se dostal ke značce Garmin a jaký model je momentálně na vašem zápěstí?

Dobrý den, jmenuji se Lukáš Lulek a jsem vášnivý sportovec. V Ostravě jsme si s kamarádem z dětství založili TRX studio. Bohužel na jaře přišel koronavirus a fitness centra se musela zavřít. Více mě to táhlo do Olomouce, kde jsem předtím bydlel a město si zamiloval. Svůj podíl ve firmě jsem prodal a začal jsem hledat nové zaměstnání. Měl jsem štěstí a hned první nabídka přišla z Helvetia hodinky, kde potřebovali specialistu na Garmin hodinky. Byla to práce kde bych mohl skloubit sport a moderní technologii a dělat práci, co mě baví. Zalíbil se mi navíc jejich koncept, jak dělají svou práci a asi i oni byli spokojeni se mnou. Do té doby jsem nosil na ruce pouze Apple Watch a až tady jsem měl možnost začít nosit Garmin a to model Garmin Fenix 6.

Často se mě lidé ptají, jaký je hlavní rozdíl mezi Garmin a Apple Watch. Zkuste mi na to odpovědět vy. Já totiž obě značky považuji za zcela jiné světy a vůbec bych Apple Watch a Garmin nespojoval.

S tím s vámi souhlasím, že se jedná o úplně jiná zařízení. I když Garmin má v nabídce Garmin Venu, které mají Amoled display a má to být konkurence Apple Watch vybavením i cenou. Nebo pro fanoušky hranatých hodinek novinka Garmin Venu SQ, které jsou za poloviční cenu, co Apple Watch. Ale co se týče vyšších řad Garminu jako Fenix, nebo Marq, tak Garmin cílí na úplně jiné zákazníky. Ale jestli se ptáte na hlavní rozdíl, tak Apple Watch je pro lidi, kteří chtějí hlavně prodlouženou ruku iPhonu. Garmin cíli hlavně na sportovce a lidi s různým zaměřením ( u rady Marq) ale s tím, že nabízí vše, co by měly chytré hodinky umět.

Co se týká přechodu z Apple Watch na Garmin, na co jste si osobně musel nejdéle zvykat a co vám naopak připadalo mnohem přirozenější než u Apple Watch?

Největší obavy jsem měl z ovládání tlačítky, byl jsem zvyklý na dotykový display. Ten u Fenix a Marq není. Vše se ovládá tlačítky. Takže jsem si na začátku ťapal po displeji. Časem si na to člověk zvykne a teď už to beru jako výhodu, ze nemám uťapaný display. Naopak Apple Watch mají lepe zvládnuté soukromí. Notifikace na hodinky chodí jen když je máte na ruce.

Když už si tedy řeknu, že pro mě jsou spíše Garmin než Apple Watch, podle jakého klíče bych měl vybrat ten nejvhodnější model? Přece jen nabídka je celkem široká.

Je pravda, že Garmin má modelů více. Pro někoho to může výhoda, že je z čeho vybírat, pro někoho problém, ze neví jaký model zvolit. Na začátek je dobré si zvolit, jakou cenu jsem za hodinky ochotný dát, protože cenové rozpětí je od 4000.- až po 65000.-, potom na co hodinky potřebuji a jakou chci velikost hodinek od 37 až po 51 mm. Ženy volí hlavně podle vzhledu a nejoblíbenější je model Garmin Vivoactive 4S, muži chtějí to nejlepší a to model Garmin Fenix 6, popřípadě pokud chtějí luxusně vypadající hodinky, nebo mají určité zaměření zvolí Garmin Marq.

Rozdíl mezi cenou za Fenix 6 a Garmin Marq je poměrně extrémní. V čem jsou Marq tak jiné oproti Fenix? Je to skutečně jen v těch několika málo funkcích navíc?

Je to hlavně v použitých materiálech, hodinky Marq jsou celotitanové s keramickou lunetou, řemínky jsou z prémiových materiálu (italská prošívána kůže, titan s DLC úpravou – pozn. red.) a pak ty funkce navíc. Člověk, který chodí na golf, chce luxusní hodinky, které vypadají reprezentativně a pokud chce zároveň i chytré hodinky, tak Garmin Marq Golfer jsou pro něj správná volba. Luxusní hodinky s celou řadou golfových funkcí.

Sám mám na zápěstí Marq Drive a mohu potvrdit, že i když funkce jsou v nich navíc v podstatě jen dvě, tak materiálově je to oproti klasickým Fénix skutečně jiná liga. Jaký model z kolekce Marq je nejprodávanější? A jaký pak z Fénix?

V České republice z kolekce Marq je to model Adventure pro dobrodruhy a v golfové sezóně právě model Golfer. Ale věřím, že třeba v přímořských státech to bude Captain určeny pro jachtaře. Z kolekce Fenix model 6 na titanovém řemínku a 6x na koženém řemínku. Čím dal více se ale začínají prodávat Garmin Fenix 6S, které jsou určeny pro ženy a vypadají velmi pěkné (růžové zlato, kožené řemínky) a nevypadají jako sportovní hodinky.

Kdybyste měl vybrat jednu funkci, která je u Garmin tou, která vám na Apple Watch chyběla nejvíc, jaká by to byla?

Těch funkci je více. Ať už je to množství měřitelných sportovních aktivit, různých přednastavených tréninku, popřípadě si napsat svůj vlastní trénink a ten si potom odcvičit. Při tréninku si mužů odklikat počet opakování, hlídat si čas odpočinku a počítat sady. Hodinky mi samy podle naměřených hodnot doporučí dobu regenerace. Dále je to režim spánku, který funguje skvěle a změří mi spánek, u Apple Watch jsem musel mít na to aplikaci. Garmin má velmi pěknou aplikaci, kde je vše pěkně přehledné. Ale nejvíce mě baví funkce Body Battery. Pkud nosíte hodinky na ruce cely den jako já, tak vám hodinky v procentech ukazuji, jaká je vaše fyzická kondice. A ukazuji to velmi přesně. Je rozdíl, pokud se dobře vyspím a přes den nejsem moc aktivní, tak jsem večer na 60 %, pokud mám horší spánek, nebo aktivní den, tak večer končím na 10%. Od toho se odvíjí další výhoda, a to je vydrž na baterce, hodinky nemusím dobíjet každý den jako Apple Watch, a mužů je nosit permanentně cely den.

Když jsem u té vaší energie. Jak je to s energií u Garminu? Jak často je vy osobně nabíjíte? Pro mě totiž není problém dostat se s výdrží na týden i déle.

Já hodinky používám opravdu hodně. Mám je na ruce 23 hodin denně (sundávám je jen při osobní hygieně) každý den mám sportovní aktivitu, někdy i dvě. Všechny senzory a funkce mám zapnuté a stejně se dostanu na 5-ti denní vydrž. Běžný uživatel se dostane na 10-ti denní vydrž. Hodinky se ale dostanou až na 14-ti denní vydrž a pokud jde o model 6X tak až 21 denní vydrž. To je opravdu velká výhoda Garmin hodinek. U Apple Watch se mi stalo, že jsem jel někde na víkend a pokud jsem zapomněl nabíječku, tak jsem byl už v neděli bez hodinek.

Některé modely od Garminu mají solární nabíjení. Jaký vliv na výdrž baterie má tato vychytávka v praxi?

Záleží, jak budu hodinky používat. Solární panel dokáže prodloužit vydrž baterie až o 3 dny, ale abyste dosáhl těchto hodnot, musíte být tři hodiny denně na jasném slunci. Pro někoho, kdo jezdí na kole, nebo chodí po horách to dává smysl. Těm, kdo má hodinky na běžné nošení to nedává smysl a raději bych volil verzi se safírovým sklíčkem.

Myslím, že jsme čtenáře dokázali celkem navnadit na to, aby si Garmin minimálně vyzkoušeli. Věřím, že nám prozradíte, kde to mohou udělat a kde jim případně vy osobně nebo vaši kolegové poradí s výběrem.

Naši prodejnu najdou přímo na horním náměstí v Olomouci, kde jim rádi poradíme a můžou si hodinky i vyzkoušet. Jsme prémiová prodejna Garmin v České republice a třeba prémiovou radu Fenix nebo řadu Marq koupí pouze na naší prodejně a dalších dvou místech v ČR. Nabízíme i možnost si hodinky Garmin Venu zapůjčit na 3 dny. Myslím, že pro lidi, kteří uvazuji o koupi nebo pro uživatele Apple Watch je to skvělá možnost hodinky vyzkoušet a rozhodnout se ke koupi, nebo pro změnu. Samozřejmě máme vše dostupné také online a to přímo na helvetia-hodinky.cz. Na stránkách mimo jiné najdete možnost živého chatu nebo kontakty, na které stačí zavolat a poradit se s výběrem hodinek bez toho, aniž byste museli opustit teplo svého domova. Sledovat novinky ze světa hodinek a šperků pak můžete i na instagramu nebo facebooku.