Od velkých koček k macOS Big Sur: Nejvýznamnější změny v počítačových operačních systémech Applu

Ve čtvrtek jsme se konečně dočkali vydání operačního systému macOS Big Sur pro širokou veřejnost. Při této příležitosti vám v dnešním článku přinášíme přehled těch nejvýznamnějších změn, které Apple přinesl ve svých operačních systémech pro Mac od dob vydání první verze OS X. Prvním členem rodiny Mac OS X se stal v březnu roku 1999 Mac OS X Server, v březnu roku 2001 pak Apple přišel s operačním systémem Mac OS X 10.0.0 Cheetah. Jablečná společnost pojmenovávala své operační systémy pro Mac od 10.0 až po verzi 10.8 po velkých kočkovitých šelmách.

Puma zatíná drápy

Operační systém Mac OS X 10.1 Puma spatřil světlo světa v druhé polovině září roku 2001. Přinesl vylepšení výkonu, možnost snazšího vypalování CD a DVD, podporu přehrávání DVD v programu Apple DVD Player a nástroj Image Capture pro přenos fotografií z digitálních fotoaparátů a skenerů. V srpnu roku 2002 vydala společnost Apple svůj operační systém Mac OS X 10.2 Jaguar. Mezi významné novinky, které tato aktualizace přinesla, patřil vylepšený spamový filtr v mailu, výrazně vyšší rychlost, chatovací klient iChat a přepracovaný Finder s integrovaným vyhledáváním. V říjnu následujícího roku pak společnost Apple vydala operační systém Mac OS X Panther, doslova nabitý novinkami. Finder se například dočkal nového vzhledu i přizpůsobitelného postranního panelu, přibyla podpora rychlého přepínání mezi uživatelskými účty, funkce Exposé, aplikace TextEdit a hrstka nových nástrojů: Font Book, FileVault pro šifrování, nová verze iChatu s podporoui videohovorů, a jedna z nejvýznamnějších novinek – webový prohlížeč Safari, který přišel coby náhrada za Internet Explorer.

Od Spotlightu k Mac App Storu

Dalším přírůstkem do rodiny „velkých koček“ se v dubnu roku 2005 stal Mac OS X Tiger, mezi jehož hlavní novinky patřil Spotlight pro vyhledávání, nová generace nativního Mailu, funkce Dashboard, nástroj Automator nebo třeba aplikace Grapher pro práci s 2D a 3D grafy. Přibyl také slovník, Quartz Composer, AU Lab a Dashboard. Apple u Tigeru zavedl také drobné designové změny, jako bylo tlačítko pro Spotlight v pravém horním rohu nebo třeba nový motiv pro okna s názvem Unified. Nástupcem Mac OS X Tiger se v říjnu roku 2007 stal Mac OS X 10.5 Leopard. Přinesl vylepšení u řady nativních aplikací a funkcí, uživatelé se dočkali nástrojů jako Back to My Mac nebo Boot Camp. Slovník získal integraci pro Wikipedii, v nativním Mailu přibyla podpora RSS a Dock získal nový vzhled. S příchodem Mac OS X 10.6 Snow Leopard v srpnu roku 2009 přišla opět nejen změna designu, ale také nový Mac App Store, kompletně přepracovaný Finder, podpora MS Exchange v nativním Mailu, vylepšené zálohování přes Time Machine a vylepšený VoiceOver. Uživatelé se v Mac OS X Snow Leopard dočkali také série nových tapet, přibyly i nové podsložky s tapetami. Naopak skončila podpora AppleTalk.

Blíže k iOS, ještě bezpečněji

V červenci roku 2011 pak spatřil světlo světa Mac OS X 10.7 Lion. Apple v něm zavedl řadu funkcí, které uživatelé mohli znát z iOS – automatické ukládání v dokumentech, podporu nových emoji nebo třeba nové rozhraní Adresáře. Přibyla možnost sdílení obsahu prostřednictvím AirDrop, služba FaceTime, podpora full-screen zobrazení aplikací a funkce Launchpad. S příchodem Mac OS X Mountain Lion v létě roku 2012 společnost Apple zapracovala také na bezpečnostních prvcích – zavedla například Gatekeeper pro ochranu před malwarem. Mountain Lion přinesl také nativní Poznámky, Oznamovací centrum, Zprávy a Game Center. Přibyla podpora zrcadlení přes AirPlay a možnost aktivace automatické aktualizace aplikací z App Storu.

Sbohem, kočky, vítej, Kalifornie

V říjnu roku 2013 pak přišel operační systém OS X 10.9 Mavericks. Společnost Apple přešla do pojmenovávání po velkých kočkovitých šelmách k pojmenovávání podle atraktivních oblastí v Kalifornii. Kromě nového názvu přinesl OS X 10.9 vylepšení řady nativních aplikací – Finder získal možnost zobrazení karet, přibyla aplikace iBooks, v Mapách zase uživatelé získali možnost využívání funkcí, které znali z operačního systému iOS. V Kalendáři bylo možné přidávat události z Facebooku, Safari se dočkalo výrazného zrychlení. V červenci roku 2017 vydal Apple operační systém OS X 10.10 Yosemite. Ten podobně jako tehdejší iOS 7 přinesl výraznou změnu v designu. Došlo ke změně vzhledu ikonek, přibyly tmavé a světlé motivy, změnily se i fonty písem. Významnou novinkou v Yosemite byla Kontinuita a funkce Handoff, která umožňovala lepší práci na Macu i iOS zařízeních. V Oznamovacím centru přibyla sekce Dnes, namísto aplikací iPhoto a Aperture přibyly nové nativní Fotky. S příchodem OS X Yosemite zavedla společnost Apple také beta testovací program pro veřejnost. Po Yosemite následoval v červenci roku 2018 OS X El Capitan, který přinesl vylepšení na poli výkonu, stability i bezpečnosti. Přibyla funkce rozdělení obrazovky pro pohodlnější práci ve dvou oknech najednou, podpora multi-touch gest v některých nativních aplikacích, nové funkce v Mapách (informace o veřejné dopravě ve vybraných městech) a také vylepšení Spotlightu. Přibyla funkce System Integrity Protection, která chránila vybrané procesy, soubory a složky před nechtěnými úpravami, ve Fotkách přibyla možnost využití nástrojů pro úpravy z aplikací třetích stran.

Přichází macOS

S příchodem další generace desktopového jablečného operačního systému přišla také další změna v názvu – namísto OS X nesl nyní operační systém pro Macy označení macOS. macOS Sierra umožňoval spuštění Siri z Docku, nabídl pokročilé možnosti správy úložiště a funkce Auto Unlock a Universal Clipboard. Přibyla podpora přehrávání videí v režimu Obraz v obraze, funkce Night Shift, funkce rozpoznání objektů v nativních Fotkách a podpora Apple Pay. Ve Zprávách přibyly nové efekty, Poznámky získaly podporu spolupráce více uživatelů. Uživatelé se naopak museli rozloučit s ukazatelem zbývajícího času baterie MacBooku. V září roku 2017 pak společnost Apple vydala operační systém macOS High Sierra. Spolu s ním přišlo API Metal 2. generace, podpora HEVC, přepracování nativních Fotek a vylepšení Mailu. V Safari 11 přibyly nové nástroje pro kontrolu bezpečnosti a soukromí, Apple zavedl také podporu Zpráv na iCloudu. O rok později spatřil světlo světa operační systém macOS 10.14 Mojave. Mezi nejvýznamnější novinky, které přinesl, patřil celosystémový tmavý režim. Přibylo skupinové volání přes FaceTime, Mac App Store se zase dočkal nového uživatelského rozhraní. Nově přibyla také hrstka nativních aplikací, známých z operačního systému iOS – News (ve vybraných regionech), Akcie, Diktafon a Domácnost. Na ploše přibyla možnost používání sad, Dock se zase dočkal prostoru pro ikonky nedávno použitých aplikací. O rok později přišel macOS Catalina, a s ním také první náznaky možnosti portování iPadOS aplikací na Mac díky nástroji Catalyst. Uživatelé se dočkali funkce Sidecar, díky které bylo možné použít iPad jako druhou obrazovku Macu, přibyla také podpora bezdrátových herních ovladačů. Apple u macOS Catalina ukončil podporu 32-bitových aplikací, aplikace Najít můj Mac a Najít přátele se sloučily v jednu jedinou, která nesla název Najít. Letošním přírůstkem do rodiny operačních systémů pro Mac se stal macOS Big Sur, který opět přinesl výraznou změnu vzhledu uživatelského rozhraní – jeho prostředí silně připomíná prostředí operačních systémů iOS a iPadOS. macOS Big Sur byl obohacen o Ovládací centrum, možnost přidávání widgetů do Oznamovacího centra, nativní Zprávy získaly řadu nových funkcí, známých z iOS a iPadOS. macOS Big Sur se zároveň stal prvním desktopovým operačním systémem s podporou ARM procesorů od Applu.

