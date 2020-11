Slyšeli to zřejmě všichni. V září dostala společnost ByteDance, jež provozuje TikTok, od amerického prezidenta ultimátum. Buď prodá práva na provozování služby v USA americké společnosti, nebo pozastaví činnost. Vše muselo být hotové do 12. listopadu. TikTok se ale proti rozhodnutí Donalda Trumpa odvolal. Uvidíme, co se tedy stane. Není tajemstvím, že Trump považuje TikTok za bezpečnostní hrozbu, která podle něho sbírá informace o milionech uživatelů.