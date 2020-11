Fortnite by mohl skončit jako free-to-play. Epic uvažuje o předplatném

Těžko je nutné představovat Fortnite. Tato hra patří mezi nejoblíbenější multiplayerové hry na světě, o které bylo slyšet i během jejího nedávného odstranění z App Store kvůli sporu Applu s Epicem. Hra je neuvěřitelně oblíbená zřejmě také proto, že je zdarma. Nechcete-li platit za skiny a podobně, užijete si hru bez útraty jediné koruny. To se ovšem časem může změnit, jelikož Epic rozmýšlí nad předplatným, které by mohlo činit až 350 korun s tím, že by zahrnovalo Battle-passs, exkluzivní skiny a 1000 V-bucks. Vše je ale ve fázi plánování a není jasné, zda si na něco takového Epic troufne. Spousta hráčů by totiž jistě nadšená nebyla.